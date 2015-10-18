Петиція про припинення подачі електроенергії до окупованого Криму набрала понад 25 тисяч голосів

Варто зазначити, що петиція була опублікована 8 вересня 2015 року, на сьогодні вона набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду.

Автором відповідного звернення до президента став Сергій Скороход.

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"На жаль, нинішня політика українського уряду не дозволяє Криму усвідомити всі мінуси життя без України. Більш того, доходить до абсурду - забезпечуючи електроенергією окупаційний устрій в Криму, Україна сама змушена купувати електрику в сусіда-агресора", - йдеться у тексті петиції.

Тепер цю петицію повинні передати в Адміністрацію президента України на розгляд, після чого АП передасть свої висновки президенту. Потім Порошенко повинен надати свою відповідь на петицію.