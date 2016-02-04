СБУ попередила контрабанду до Росії мікросхем для ракет (фото)

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Правоохоронці затримали у Вовчанському районі Харківської області поблизу державного кордону автомобіль підвищеної прохідності. Водій намагався проїхати до Росії поза митним контролем. При огляді машини було виявлено напівпровідникові мікросхеми, що застосовуються в ракетно-космічній галузі, а також зварювальні апарати загальною вартістю майже 170 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСБУ затримала одного з ватажків "ЛНР", що раніше розважався у київському ресторані

Згідно з висновком фахівців, мікросхеми належать до категорії товарів військового призначення, міжнародна передача яких може здійснюватися лише за наявності відповідного дозволу Державної служби експортного контролю України.

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ попередила контрабанду десантних парашутів з РФ до Придністров'я.