Який урешті-решт був рівень інфляції за урядування Януковича?

Учора в УНІАН було розміщено інтерв’ю з досить цікавою особистістю і перспективним, як на мене, політиком Іриною Акімовою. І все б нічого, але шановна пані Акімова поставила під сумнів наведені мною у статті «Хто є справжні батьки української інфляції» статистичні дані рівня інфляції споживчих цін у 2007 році.

Журналіст УНІАН нагадала пані Акімовій, «що в першій половині 2007 року (за уряду Єханурова) рівень інфляції споживчих цін становив 8,31% у річному вимірі, а за шість місяців другого півріччя (за Януковича–Азарова) – уже 23,88%. А за останні чотири місяці 2007-го показник інфляції в річному вимірі досяг 32,93%».

Проте пані Акімова каже: «Ми марно намагалися знайти джерела цих цифр... Нам незрозуміло, звідки вони взяті. Реальні цифри того періоду такі. За перше півріччя, справді, інфляція становила 8,95%, за друге – рівень інфляції в річному вимірі становив 14,78%. За останні чотири місяці – 15,25%. Це офіційні дані Держкомстату, які не викликають сумнівів. Говорити про інші цифри мені б не хотілося, доки мені не скажуть, як їх підрахували».

Спробую пояснити методику свого розрахунку саме на даних Держкомстату. Якщо відкрити сайт Державного комітету статистики, то там у директорії «Статистична інформація» можна знайти сторінку з показниками «Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007 році (до попереднього місяця)». Якщо зайти на цю сторінку, то можна побачити у верхньому ряду такі дані.

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007 році (до попереднього місяця)

Січень – 100,5

Лютий – 100,6

Березень – 100,2

Квітень – 100,0

Травень – 100,6

Червень – 102,2

Липень – 101,4

Серпень - 100,6

Вересень – 102,2

Жовтень – 102,9

Листопад – 102,2

Грудень – 102,1

Для того, щоб порахувати річну інфляції, виходячи з даних за один місяць, наприклад січень 2007 року, необхідно індекс споживчих цін (індекс інфляції) 1,005 помножити на 12 місяців. У цьому випадку ми отримаємо показник індексу споживчих цін у річному вимірі 106%. Щоб порахувати індекс споживчих цін за певний період, потрібно перемножити індекси споживчих цін за певний період. Так, аби вивести індекс споживчих цін за 2007 рік, потрібно помножити рівень інфляції за січень 100,5% на індекс інфляції за лютий 1,006, потім за березень 1,002, і так далі до грудня. У цьому випадку ми отримаємо індекс інфляції за рік – 116,6%. Саме цей показник у своєму офіційному звіті «Соціально-економічне становище України за 2007 рік» наводить Держкомстат.

Для того, щоб порахувати індекс інфляції за перше півріччя, треба помножити індекси інфляції за перші шість місяців і потім помножити цю цифру на 2, таким чином перевівши піврічний показник у річний. У цьому разі ми отримаємо індекс інфляції за перші півроку в річному вимірі – 108,31%. Щоб порахувати індекс інфляції за друге півріччя, треба помножити індекси інфляції за другі шість місяців року і знову таки помножити цю цифру на 2. У цьому випадку ми отримаємо індекс інфляції в другому півріччі – 123,88% у річному вимірі. А щоб порахувати індекс інфляції за останні чотири місяці потрібно помножити індекси інфляції за вересень, жовтень, листопад та грудень і після цього – аби вивести показник чотирьох місяців 9,73% у річний вимір, – необхідно отриманий показник помножити на цифру 3 (4 місяці помножити на 3 дорівнює 12 місяців). Отже, отримаємо показних індексу інфляції 132,92% у річному вимірі.

Свої розрахунки, що базуються на даних та методиці розрахунку Держкомстату я навів.

Чесно кажучи, я не знаю, на які дані Держкомстату посилається пані Акімова, тому із задоволеннями подивлюсь на її джерело даних та методику розрахунку.

Борис Кушнірук, економіст

Р.S. Після того, як матеріал було опубліковано читачі у своїх коментарях зробили слушне зауваження.

Так, при перерахунку індексу інфляції за січень місяць 2007 року у річний вимір у мій текст вкралася суто технічна помилка. Там річна інфляція справді мала б складати 106%, а не 112,06.

Що ж до методики підрахунку, то хочу додати ось що.

При перерахунку місячного індексу інфляції в річний індекс від фактора сезонності абстрагуються. Так, у квітні 2007 року, ми мали нульовий рівень інфляції. То якби така ситуація зберігалася протягом року, то зрозуміло, що індекс річної інфляції дорівнював би нулю. При перерахунку індексу інфляції за певний період теж не враховують складний процент, який би виникав при множенні щомісячних індексів за рік, а переводять індекс інфляції за певний період в річний вимір шляхом множення отриманого в розрахунку за період індексу інфляції на 12 і поділу на кількість місяців у розрахунковому періоді.

Отже, для обчислення індексу інфляції, наприклад, за перші три місяці 2007 року, потрібно зробити такі послідовні кроки. Інфляцію за січень у процентному вираженні 100,5% необхідно помножити на коефіцієнт індексу інфляції за лютий 1,006 та за березень 1,002. У цьому разі ми отримаємо цифру 101,305%. Віднявши від цієї цифри 100, ми отримаємо показник коефіцієнт індексу інфляції 1,305. Після цього цю цифру потрібно помножити на 12 (місяців) і поділити на 3 (кількість місяців у розрахунковому періоді). Таким чином ми отримаємо коефіцієнт індексу інфляції – 5,22. Додавши 100, ми отримаємо індекс інфляції в процентному вираженні – 105,22%. Саме таким є індекс інфляції за перші три місяці 2007 року в річному вимірі.