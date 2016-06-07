Катастрофа гвинтокрила на Хмельниччині: пілот у реанімації (фото)

Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в Хмельницькій області.

Інцидент стався 7 червня близько 16:15.

Відзначається, що вертоліт зачепився за лінію електропередач.

Ще деякий час він маневрував у спробі уникнути аварії, але йому це не вдалося.

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Чоловік був у кабіні один. Він вижив, але отримав численні забої. Зараз він знаходиться в реанімації.