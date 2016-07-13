У скоєнні ДТП у Харкові, в якій загинуло молоде подружжя, підозрюється патрульний - прокуратура

Як повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, 12 липня, прокуратура затвердила та оголосила підозру 22-річному лейтенанту поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 ККУ).

За його відомостями, сьогодні, 13 липня, Червонозаводський райсуд Харкова вирішуватиме питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Читайте такожДеканоідзе відреагувала на ДТП у Харкові, в якому нібито з вини патрульних загинуло молоде подружжя

Як повідомляв УНІАН, 10 липня близько 4-ї години ранку на перехресті вулиць Сумської та Динамівської відбулося зіткнення автомобіля Toyota Prius патрульної служби з автомобілем «Москвич-2141». Внаслідок зіткнення загинуло молоде подружжя. За повідомленнями ЗМІ, загиблими виявилися Анна Протасова та Кирило Ананьєв. Крім цього, ще 5 людей отримали тілесні ушкодження.

11 липня близько 100 активістів харківських автоклубів провели стихійну акцію протесту з вимогою покарати винуватців ДТП. Автомобілісти вишикували близько 50 своїх автомобілів навпроти корпусу університету.

Люди висловлювали готовність до більш рішучих дій, зокрема, до перекриття автомагістралей та масових пікетів біля адміністративних будівель органів влади.