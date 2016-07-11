У Харкові близько 100 автомобілістів вимагали покарати патрульних за ДТП з 2 жертвами

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції зібралися на Площі Свободи, 4 поблизу головного корпусу Харківського національного університету ім. В.Каразіна.

Члени харківських автоклубів переконані, що винуватцями ДТП, яка сталася 10 липня на вулиці Сумській і внаслідок якої загинули 18-річна дівчина та 28-річний чоловік, є саме працівники патрульної поліції.

Учасники акції наголошують, що сьогоднішня акція протесту - “це генеральна репетиція проведення пікету, який буде або в п'ятницю, або в суботу”.

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“Ми хочемо, щоб правосуддя діяло в рамках закону, не прикривало своїх, і винуватці понесли покарання”, - сказав знайомий загиблого подружжя Дмитро Малєєв.

На акцію протесту прийшла мати загиблої дівчини Олена Протасова та старший брат загиблого чоловіка Олег Ананьєв.

“Найголовніша мета — покарати винуватців. Щоб це не залишилося так. Тому що все місто заповнене цим безладом. Сьогодні, коли ми були в морзі, привезли ще одного хлопця, якого сьогодні вранці збила поліцейська машина. Він був молодше моєї доньки. Покарати винуватців. Ми зробимо все можливе”, - сказала жінка.

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Автомобілісти вишикували близько 50 своїх автомобілів навпроти корпусу університету.

Люди висловлюють готовність до більш рішучих дій, зокрема, до перекриття автомагістралей та масових пікетів біля адміністративних будівель органів влади.

Нагадаємо, 10 липня у Харкові на перехресті відбулося зіткнення автомобіля "Тойота Пріус" патрульної служби з автомобілем "Москвич-2141". За попередньою інформацією прокуратури, "Москвич" рухався на зелене світло світлофора. Після зіткнення "Москвич" змінив напрям руху та зіткнувся з автомобілем "Саманд". Внаслідок ДТП двоє пасажирів "Москвича" (чоловік та дружина) загинули. Водій "Москвича", двоє патрульних, а також водій і пасажир "Саманда" отримали тілесні ушкодження. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження. Перевіряється інформація, чи були на патрульному авто увімкнені спецмаячки.