ДТП за участю авто Нацполіції в Харкові: двоє загиблих, п'ятеро постраждалих

У центрі Харкова в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля патрульної поліції загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, сьогодні, близько 4 години ранку автомобіль "Тойота Пріус" патрульної служби рухався вулицею Сумською і на перехресті з вулицею Динамівською зіткнувся з автомобілем "Москвич-2141".

Читайте такожНа Житомирщині під час оформлення ДТП в автомобіль поліції врізалася іномарка

У прокуратурі зазначили, що, за попередньою інформацією, "Москвич" рухався на зелене світло світлофора. Після зіткнення "Москвич" змінив напрямок руху і зіткнувся з автомобілем "Саманд".

В результаті дорожньо-транспортної пригоди двоє пасажирів "Моксвича" (чоловік і дружина) загинули.

Водій "Москвича", двоє патрульних, а також водій і пасажир "Саманда" отримали тілесні ушкодження. Всі постраждалі доставлені до лікарні.

Прокуратурою Харківської області проводиться досудове розслідування. Попередня кваліфікація злочину - ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Перевіряється інформація, чи були на патрульному авто включені спецмаячки.