Черновецький вирішив, що Київський зоопарк врятують матрьошки

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що готовий застосувати багато способів приваблення відвідувачів до київського зоопарку, зокрема організувати там виставку експонатів музею Київської міської держадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер столиці сказав сьогодні на брифінгу.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що з метою більшої відвідуваності столичного зоопарку міська влада хоче залучити до співпраці художників та інших людей, які хочуть поповнити свій бюджет, є патріотами України і створюють різні вироби.

Також він особисто від себе пообіцяв зробити все, щоб до зоопарку ходили якомога більше людей.

«Я навіть виставку наших (експонатів – УНІАН), що належать мерії, музей там організую. Я все зроблю для того, щоб людей до зоопарку ходило більше», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За словами мера, на роботу в зоопарк, зокрема, планують запросити майстрів з виготовлення матрьошок.

«Там уже вигадали матрьошки: Ющенко зображений на них, і красива жінка Юлія Володимирівна. Ну, мене ще не встигли на матрьошку перетворити. Але в зоопарку і я там, мабуть, з`явлюся – купуватимуть», - сказав мер.

Він зазначив, що після реалізації цих планів зоопарк буде наповнений грошима «повністю».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також повідомив журналістам, що практично всі його заступники взяли під опіку якусь тварину, що міститься в столичному зоопарку.

«Я сьогодні їхав у машині та пригадав, що я годував слона на 100 тис. грн. у квартал… або на місяць… не пам`ятаю. Він дуже багато їсть. Він самотній. Йому потрібна дружина - 30 років, дружини немає, а він дуже симпатичний, красень», - сказав Л.ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ, усміхаючись.

Він зазначив, що саме через ситуацію зі слоном звільнив керівника зоопарку, одразу після вступу на посаду мера Києва.

Про інших тварин Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Леви зараз їдять за рахунок моїх заступників. Кожен заступник бере на себе окрему тварину: жаб люблять, слонів, крокодилів, бегемотів. Всі розібрали».