Приїжджали на "конференцію": до Дніпра на секс-тур возили іноземців

У Дніпрі поліцейські виявили, перекрили та ліквідували канал секс-туризму на території міста.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Незаконний бізнес організував громадянин Азербайджану 1991 року народження, який має постійний вид на проживання в Україні. Під вигаданими приводами, як то наукові конференції, зустрічі в рамках міжнародної співпраці чи обміну досвідом, іноземці прилітали в Україну. Їх зустрічали в аеропортах Запоріжжя чи Харкова та перевозили у Дніпро. На місці «науковців» розселяли в готельно-ресторанних комплексах міста та знайомили з «програмою» перебування. За бажанням іноземців, дівчат їм привозили за місцем поселення чи везли до місця, де чоловіки могли вибрати дівчат, з якими бажають провести секс-тур. Деякі туристи навіть включали у свій стислий графік перебування екскурсію по місту з обраним гідом»,- розповів заступник начальника відділу управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Роман Захаров.

За словами поліцейського, вартість такого туру для іноземців складала декілька тисяч доларів США та включала переважно чотири дні з четверга по неділю. Вже відомо, що до надання секс-послуг було залучено близько трьох десятків дівчат віком від 18 до 25 років.

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«Сума самої послуги залежала від тривалості спілкування з дівчатами та особливостей надання секс-послуги і доходила до 3,5 тисяч гривень. Тисячу з них забирав організатор, а решта йшла дівчатам. Всі «туристи» доволі таки заможні люди. У себе на батьківщині вони, зазвичай, мають сім’ї, а сюди приїздили «відпочити» на вихідні», - додав Роман Захаров.

У ніч з восьмого на дев’яте вересня співробітники управління боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми на території одного з готельно-розважальних комплексів міста затримали організатора незаконного бізнесу. На той момент він саме «забезпечував» туристів із Туреччини дівчатами для розпусти.

На даний час фігуранту повідомлено про підозру за ст. 302 ККУ (звідництво) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років. Співробітниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Дніпропетровській області продовжуються оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення можливих співучасників та інших фактів злочинної діяльності.