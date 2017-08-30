Поліція ліквідувала бордель в орендованій квартирі у Дніпрі

Співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Дніпропетровській області ліквідували бордель, який розташовувався на зйомній квартирі. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що клієнтів місцева жителька підшуковувала серед своїх знайомих. За годину своєї роботи повії отримували від 600 до кількох тисяч гривень. Більшу частину цих коштів вони передавали сутенерці.

Читайте такожПоліція припинила діяльність мережі борделів в Києві і області, затримано 15 осіб

"Зйомна квартира, де надавалися послуги повій, знаходилася на вул. Курчатова поблизу залізничного вокзалу. 28 серпня 2017 року правоохоронці провели там санкціонований обшук. У борделі правоохоронці виявили двох відвідувачів, яких "обслуговували" дві повії. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, контрацептиви, грошові кошті та інші речі, які слугуватимуть доказами злочинної діяльності", - йдеться в повідомленні.

На даний час вирішується питання про оголошення жінці підозри за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) та ч. 2 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України та обрання їй запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.