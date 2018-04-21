Ющенко склав компанію бабі Парасці (фоторепортаж)

Свого часу УНІАН робив припущеннящодо того, хто разом з Президентом візьме участь у Водохрещі 19 січня. Можна сказати, що багато наших прогнозів справдилися: прем`єр Янукович, звісно, відмовився від купання під керівництвом Київського Патріархату, проте, як ми казали, поряд з Віктором Андрійовичем побажав бути міністр закордонних справ Борис Тарасюк. Таке саме бажання пережив і київський мер. Проте Черновецький вирушив до Харкова на похорони Євгена Кушнарьова. Щоправда, варто зауважити, що сам президент купатися відмовився.

Діти у костюмах ангелів в очікуванні Президента намагалися захистити голубів від пронизливого вітру

А все так добре починалося: від каплиці Хрещення Господнього в Гідропарку до води простелили зелену доріжку – мов утілений шлях до очищення гріхів, доріжка вінчалася платформою на плаву. Перших осіб держави чекали діти у вбранні янголів з білими голубами. Близько тридцяти водолазів-рятувальників, співробітників МКП «Плесо», мали забезпечити безпечне купання. Сергій Бородавко, керівник водолазів-рятувальників, сказав, що такі функції його працівникам доводиться виконувати 19 січня регулярно впродовж семи років.

Найгіршою в цій ситуації була невизначеність: люди не знали, скільки ще мають чекати глав держави, уряду, столиці й церкви. Також ніхто не міг поручитися за те, хто візьме участь у заході, призначеному на дві години. Природно, в зазначений час ніхто не з`явився, не було «віпів» і через півгодини, в п`ятнадцять нуль-нуль теж ніхто не прийшов. Тим часом білі кульки, прив`язані до плавучої платформи, зривало вітром і несло вздовж Дніпра. Температура була плюсовою, але все таки багато людей, які прийшли побачити своїх кумирів і освятити воду, почали мерзнути і розходитися, тим більше що на Гідропарк раптово насунули холодні маси. Втім, легендарну революціонерку бабу Параску це не засмутило, вона чекала Віктора Андрійовича з двома статуетками Христа:

Баба Параска привезла Ющенку особистий подарунок - дві фігурки Христа

- Я купила їх в церкві нашого села, - повідомила вона. – Хочу подарувати їх Ющенку. Але купатися не буду.

Були в натовпі й інші люди, які не сумували. Так, киянин Михайло Накалюжний, роздягшись до плавок, надів на себе маску моржа. Любитель зимового плавання сказав:

Кияни, кожен на свій смак, готувалися до приходу Ющенка

- Я вже купався сьогодні і збираюся купатися ще, щойно з`явиться Президент. Приймаю холодні ванни вже сімнадцяту зиму. Звісно, приємніше це робити коли на вулиці мінус 22, але “у природы нет плохой погоды”.

Начальство з`явилося тільки опів на четверту. В оточенні Ющенка помітили Бориса Тарасюка, главу Секретаріату Президента Віктора Балогу, секретаря Київради, заступника столичного мера Олеся Довгого. Останній повідомив, що Леонід Михайлович прибути не зміг, оскільки перебуває на похоронах Євгена Кушнарьова в Харкові. Треба сказати, виступ Довгого був зустрінутий незадоволеними вигуками та свистом, кияни не соромилися у висловах щодо столичної влади за підвищення тарифів.

Начальство з`явилося тільки о пів на четверту

Ющенко привітав всіх зі святом і вирушив до пляжу, звідки зеленою доріжкою - до платформи. Причому поки він ішов під дзвони до води, налетів страшний пронизливий вітер, і багато хто побачив в цьому якесь знамення. Потім настав найвідповідальніший момент: парафіяни сподівалися, що президент ось-ось скине з себе одяг і ввійде до води, але глава держави виявив розсудливість. Він сказав, що вже купався сьогодні і, кілька разів поцілувавшись з Філаретом, що освятив воду, пішов назад до каплиці.

Президент сказав, що раніше вже встиг викупатися у освяченій воді і у річку не поліз

Патріарх освятив зібрання

У повітря пустили голубів, а один з охоронців Ющенка закричав у рацію: «Вогонь!» У відповідь з іншого берега пустили салют – мабуть, за старою християнською традицією. Люди побігли за президентом, але їх не випустили з пляжу, залишивши за залізними воротами. Парафіяни були розчаровані, причину небажання президента лізти у воду вони пояснювали тим, що після торішнього купання він захворів.

Після того, як високопосадовці покинули пляж, люди потягнулися до води

Оскільки охорона не допустила несанкціонованого спілкування народу з владою, люди пішли розважатися як зазвичай

Кажуть, освячена вода змиває всі гріхи...

І лише кілька десятків представників київського клубу моржів «Нептун» не сумували. Вони, сміючись, кинулися в воду. Тим часом до Гідропарку дедалі певніше наближався з Європи злий ураган Кирило.

Антон Зікора

Фото Дмитра Стаховського