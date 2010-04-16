МАГАТЕ готове допомогти Україні позбутися високозбагаченого урану

Міжнародне агентство з атомної енергії готове допомогти Україні позбутися високозбагаченого урану.

Як повідомляє «Німецька хвиля», за словами речника МАГАТЕ, «позбутися урану – це рішення України, а тому агентство не може його коментувати чи вітати».

Водночас речник МАГАТЕ висловив готовність міжнародної контрольної організації надати Україні допомогу у виконанні цього рішення: «Ми маємо досвід допомоги країнам позбутися небезпечних матеріалів. Наприклад, ми вже допомагали Сербії».

Зокрема, МАГАТЕ може надіслати в Україну своїх експертів для оцінки ситуації та надання консультацій щодо упакування і безпечного транспортування високозбагаченого урану. «Це дуже тривалий процес, який потребує ретельної підготовки», - сказав представник МАГАТЕ.

Він додав, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії періодично відвідують Україну в рамках контролю за її ядерними об’єктами та матеріалами. Але він відмовився дати оцінку, чи була якась загроза у подальшому зберіганні високозбагаченого урану в Україні.