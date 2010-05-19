Рівень води у Тисі біля Чопа сьогодні-завтра може піднятися на 10-11 метрів

У Закарпатті через сильні зливи підтоплені вже півтисячі дворогосподарств, очікуються пікові рівні води на найбільших річках.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління МНС в Закарпатській області Федір ФІЛІП.

Зокрема, за його словами, станом на 14.00 19 травня в області підтоплені 471 дворогосподарство (на 7-му годину ранку було понад 300) у 20 населених пунктах. Постраждали наразі обласний центр Закарпаття місто Ужгород, Ужгородський, Мукачівський, Берегівський, Перечинський, Іршавський, Виноградівський та Хустський райони.

Крім того, під водою 1 тис. 847 га сільськогосподарських угідь.

Наразі, стверджує Ф.ФІЛІП, у Закарпатті тривають роботи з ліквідації наслідків. «Сьогодні, так само як і вчора, рятувальники відкачували воду з підтоплених дворогосподарств, колодязів, підвалів. Лише з Ужгорода, Мукачівського та Ужгородського районів відкачали 4 тисячі кубометрів води. Це дуже багато», - уточнив Ф.ФІЛІП.

Він також додав, що наразі на відновлювальних роботах після паводка в Закарпатті працюють 295 осіб - це спеціалісти ГУ МНС У в Закарпатській області, Закарпатського облаавтодору, облводгоспу, обласної санепідемстанції тощо. Крім того, задіяні 36 одиниць техніки.

Крім того, Ф.ФІЛІП поінформував, що на 19-20 травня прогнозується на найбільших водних артеріях Закарпаття - річках Тисі й Латориці - висока водність, піковий прохід води. Очікується, що Тиса поблизу міста Чопа вийде на заплаву (це означає підвищення рівня води у річці на 10-11 метрів). «Річка Латориці поблизу Чопа вже на заплавах, але так і буде утримуватися. Найголовніше ж наразі те, що загрози населеним пунктам немає», - уточнив помічник начальника управління.