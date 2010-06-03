У Ялті легковик врізався в автобус: є загиблий і 6 поранених

В Криму при зіткненні легковика з автобусом одна людина загинута та 6 отримали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 20-й год. у Ялті поблизу санаторію „Сосняк”, на автошляху Сімферополь – Ялта.

Водій легкового автомобіля „Деу-Сенс” не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автобусом „Еталон”. В результаті автоаварії загинув водій автомобіля та 6 пасажирів автобуса з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до Лівадійської лікарні. Всього в автобусі знаходилося 8 пасажирів.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 76 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули 11 осіб та 98 – травмовано.