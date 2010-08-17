25,021% акцій Прикарпаттяобленерго пішли з аукціону за стартовою ціною

Інвестиційна компанія ТОВ «Магнум Капітал» сьогодні в ході аукціону на Українській біржі придбала 25,021% державний пакет акцій ВАТ «Прикарпаттяобленерго».

Як передає кореспондент УНІАН, держпакет акцій «Прикарпаттяобленерго» було придбано покупцем за його стартовою ціною 86 млн. 364 тис. грн. Початкова ціна однієї акції пакета акцій ВАТ «Прикарпаттяобленерго», що виставлявся на продаж, становила 3,3306 грн.

Реалізований держпакет обленерго було виставлено на торги єдиним лотом. Всього в торгах брала участь одна компанія – «Магнум Капітал». За інформацією присутнього на торгах представника Фонду державного майна України, друга компанія, з тих, що подали заявку на участь в аукціоні – інвестиційна компанія «Конкорд Капітал» не була допущена до торгів, оскільки не сплатила гарантійний внесок.

Як повідомив після закінчення торгів представник компанії-покупця, на даний момент компанія придбала держпакет акцій обленерго для себе, проте надалі він не виключив можливості його перепродажу.

Довідка УНІАН. «Прикарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії на території Івано-Франківської області.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 25,02% акцій "Прикарпаттяобленерго" належать державі й передані до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України". Недержавними акціонерами «Прикарпаттяобленерго» є кіпрські Larva Investments Limited і Bikontia Enterprises Limited, яким належать по 16,88% акцій, 16,55% – Lex Perfecta Limited і 11,04% – Margaroza Commercial Limited (обидві – Кіпр).

«Прикарпаттяобленерго» в 2009 році збільшило прибуток на 12,3%, порівняно з 2008 роком, – до 70,327 млн. грн.