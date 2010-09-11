Королевська: кодекс Тігіпка стане братською могилою для малого бізнесу

Новий Податковий кодекс стане братською могилою для малого бізнесу, вважає голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

У коментарі УНІАН депутат, зокрема, заявила: «Ситуація з Податковим кодексом нагадує голого короля з казки Андерсена: його розробники вихваляють те, чого насправді немає – зниження фіскального тиску на бізнес. Насправді, малий бізнес нормами проекту заганяють в кут: підприємцям, які використовують спрощену систему, хочуть заборонити займатися величезною кількістю видів діяльності. Цей список з кожним днем змінюється, в основному – у бік скорочення. Тому більшість представників малого бізнесу намагатимуться закрити свої підприємства».

Разом з тим, за словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, влада всіма силами перешкоджатиме закриттю підприємств для того, щоб залишити на колишньому рівні обсяг стягуваних податків і демонструвати позитивну статистику. «У нас вхід в малий бізнес коштує рубль, а вихід – два. Закрити підприємство дуже складно. Це займає, мінімум, півроку, причому підприємцеві доводиться пройти всі кола пекла. Дуже просто затягнути цей процес на рік, а то й більше», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова комітету також відзначила, що на даний момент розміри внесків до Пенсійного фонду, які платять фізичні особи-підприємці, «вже вище, ніж сама ставка податку. Надалі вона тільки підвищуватиметься. Тобто замість канікул фізичні особи-підприємці одержать збільшення витрат паралельно зі скороченням можливостей для розвитку свого бізнесу».

«У такому варіанті, в якому Податковий кодекс розглядає Кабмін і розробляє С.ТІГІПКО, документ – братська могила для малого бізнесу. За рівнем його розвитку ми одразу ж відкотимося в кінець 90-х. Країну захлесне безробіття, збільшиться міграція і знизиться ділова активність», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. 17 червня ц.р. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді й потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня ц.р. відкоректований проект ПК було опубліковано в «Урядовому кур`єрі» для всенародного обговорення.

3 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ представив допрацьований проект Податкового кодексу.

7 вересня Верховна Рада України скасувала своє рішення про ухвалення в першому читанні проекту Податкового кодексу.

ВР доручила Кабінету міністрів України невідкладно подати до парламенту новий проект ПК України з урахуванням результатів всенародного обговорення.