Азаров узяв $2 мільярди кредиту у російського банку

Російський "Внєшторгбанк" (ВТБ) надав уряду України кредит у розмірі 2 млрд. дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це повідомив президент – голова правління ВТБ Андрій КОСТІН у Москві під час інвестиційного форуму "ВТБ Капітал" "Росія кличе!".

«Ми багато працюємо над Україною, досить сказати, що "ВТБ Капітал" надав кредит у розмірі 2 млрд. дол. уряду України», - сказав А.КОСТІН.

При цьому він не уточнив терміни і умови кредиту.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня міністр фінансів Російської Федерації Олексій КУДРІН повідомив, що «ВТБ» надав українським підприємствам кредити у розмірі 3,5 млрд. дол.

«Росія сама допомагає Україні. Наприклад, «ВТБ» банк має портфель кредитів українським підприємствам на 3,5 млрд. дол. Крім того, ще й має невеликий короткий кредит уряду України», - сказав О.КУДРІН.

Довідка УНІАН. "ВТБ Капітал" - інвестиційний бізнес Групи ВТБ, заснований у квітні 2008 року, є одним із трьох стратегічних напрямів Групи ВТБ, разом із корпоративним і роздрібним.

За два роки "ВТБ Капітал" залучив у російську економіку більш як 40 млрд. доларів, організувавши більше 90 операцій на ринку боргового і акціонерного капіталу.

"ВТБ Капітал" пропонує повний спектр інвестиційно-банківських продуктів і послуг як російським, так і міжнародним клієнтам, фокусуючи свою діяльність на організації випусків боргових і пайових цінних паперів, розвитку бізнесу прямих інвестицій, проведенні торгових операцій, управлінні активами, наданні клієнтам консультаційних послуг з операцій на ринках капіталу в галузі злиття і поглинань в Росії і за її межами. Також одним із ключових напрямів бізнесу "ВТБ Капітал" є управління інвестиціями.

"ВТБ Капітал" здійснює операції з офісів у Москві, Лондоні, Сінгапурі і Дубаї. Головний офіс компанії розташований у Москві.