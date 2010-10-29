«Спокутувати кров'ю» - для звинувачених у чорних трансплантаціях просять шанс

Директор Національного інституту хірургії і трансплантології ім. Шалімова Юрій ПОЛЯЧЕНКО підписав клопотання про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на підписку про невиїзд для трьох хірургів, які звинувачуються в проведенні незаконних операцій.

Про це сам Ю.ПОЛЯЧЕНКО повідомив в інтерв`ю газеті "Дело", опублікованому в сьогоднішньому номері видання (№153 (1125)).

На запитання, чи відпускають на операції трьох хірургів інституту, що знаходяться під вартою, як обіцяв міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ, Ю.ПОЛЯЧЕНКО сказав: «Поки що офіційно ніхто нікого не відпустив. І як їх можна відпускати на операції? Що, людина сидить у в`язниці, а вранці йде оперувати?! У нього руки трястися будуть! Тому я у вівторок підписав клопотання про зміну запобіжного заходу на підписку про невиїзд».

Директор інституту повідомив, що історія розпочалася три роки тому.

«У кримінальній справі фігурував якийсь посередник на прізвище ЗІС. Ця справа тривала дуже довго, то виникала в ЗМІ, то знову пропадала з поля зору. Наші хірурги ходили на допити, але не як фігуранти справи, а як фахівці в трансплантації органів», - зазначив Ю.ПОЛЯЧЕНКО. Разом з тим, за його словами, 5 серпня цього року начальник Департаменту боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми МВС України Юрій КУЧЕР обнародував інформацію про те, що і працівники нашого інституту до цього причетні.

«Загалом, все це для нас було шоком, інститут досі трясе, обстановка дуже напружена. Багато хто не розуміє, що взагалі відбувається», - сказав керівник установи.

Ю.ПОЛЯЧЕНКО також повідомив, що ще влітку мав з підозрюваними «дуже жорстку чоловічу розмову». «Вони мені тоді, на жаль, як я зараз розумію, не сказали всієї правди. Говорили, що у них є ліцензія на проведення трансплантацій в одній з приватних клінік Баку (Азербайджан). Вони мені сказали, що пацієнти цієї клініки показували документи, що підтверджують родинність з донором (хоча законодавство Азербайджану дозволяє трансплантацію не від родича до родича). Вони не призналися мені, що працювали втемну», - сказав Ю.ПОЛЯЧЕНКО.

За його інформацією, затримані хірурги не займалися пошуками донорів, цим займалися посередники, а лікарі просто приходили і оперували. Ю.ПОЛЯЧЕНКО стверджує, що в інституті за останні три роки було проведено близько двох сотень операцій з трансплантації органів. На запитання, скільки з них були незаконними, відповів: «До закінчення слідства ми вважаємо, що на території нашого інституту всі операції були проведені законно. Зараз, наскільки мені відомо, слідство відпрацьовує, чи були законними операції, проведені в Баку».

Ю.ПОЛЯЧЕНКО підкреслив, що затримані хірурги є високими професіоналами. «Щоб ви розуміли: таких фахівців в Україні п`ять чоловік, один з них закінчує писати докторську дисертацію. Кожен з цих хірургів робить по 30 трансплантацій за рік! Після їх затримання відділення зупинилося», - зазначив він.

При цьому Ю.ПОЛЯЧЕНКО повідомив, що зараз пацієнтів змушені направляти в Донецький і Запорізький центри трансплантації.

Він також заявив, що взагалі вся ця історія може «надовго відсунути назад вітчизняну трансплантологію...». «Я усвідомлюю те, що вони порушили закон. Але потрібно розуміти, що вони лікарі-професіонали, що врятовують життя інших. І їм потрібно дати шанс, щоб вони, як то кажуть, кров`ю спокутували свою провину — щоб стояли день і ніч, оперуючи, і за свої гроші купували хворим препарати», - вважає Ю.ПОЛЯЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня було затримано трьох київських лікарів, підозрюваних у незаконній трансплантації нирок. Їм пред`явлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 (торгівля або інша незаконна угода стосовно людини) Кримінального кодексу України.

За даними МВС, лікарі входили до складу транснаціональної організованої злочинної групи, учасники якої тривалий час займалися торгівлею людьми з України в одну з південних країн. Працівники міліції встановили, що лікарі з метою вилучення нирок для подальшої трансплантації заможним реципієнтам безпосередньо здійснювали експлуатацію донорів у вигляді вилучення органів. Встановлено, що реципієнтами були переважно заможні громадяни іншої країни, в яку масово іммігрували наші співвітчизники на початку 90-х. За операцію з трансплантації здорової нирки вони платили організаторам групи від 100 до 200 тис. доларів.

Встановлено понад 30 постраждалих від діяльності цієї злочинної групи. Серед них громадяни України, Молдови та Узбекистану, які були продані за кордон. На батьківщину вони повернулися вже без нирок, ставши інвалідами.

22 жовтня Апеляційний суд Києва залишив під вартою трьох хірургів інституту хірургії і трансплантології імені О.Шалімова, які звинувачуються в проведенні незаконних хірургічних операцій.