Стельмах сказав, за яких умов можна втримати курс 7,95 грн. за долар

Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ вважає, що курс 7,95 грн. за 1 долар США цілком виправдано закладений при розрахунку Державного бюджету на 2011 рік.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

Такий курс, на думку голови Нацбанку, підтверджує те, що прибуткова частина бюджету поповнюватиметься не за рахунок інфляційних явищ, а в результаті збільшення продуктивності економіки.

«Це означає, що будуть поповнення за рахунок продуктивності, а не за рахунок інфляційних процесів», - зазначив В.СТЕЛЬМАХ.

Проте він підкреслив, що зберегти такий курс можна буде лише при виконанні всіх намічених планів зі стимулювання експорту та платіжному балансу.

«За певних умов, якщо уряд йтиме так, як запланував, якщо виконуватиметься програма стимулювання експорту, якщо буде збалансований платіжний баланс. Якщо це буде зроблено, то все буде абсолютно нормально (із курсом гривні – УНІАН)», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

За його словами, ситуація з валютним курсом залежатиме і від поведінки торгових партнерів України.

«Дуже важлива в цьому контексті поведінка наших торгових партнерів. Якщо вони почнуть стимулювати свої економіки девальвацією, то ми вимушені будемо теж реагувати відповідним чином», - зазначив голова НБУ.

Як повідомляв УНІАН, при підготовці проекту держбюджету України на 2011 рік уряд заклав курс гривні до долара в 2011 році – 7,95 грн. за 1 дол. США.