Тривалість життя європейців зростає, а трудові ресурси скорочуються

Європейці живуть усе довше й усе більш здоровим життям.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це свідчить представлена сьогодні Єврокомісією третя демографічна доповідь.

Згідно з доповіддю, щорічно кількість європейців віком старше 60 років зростає на 2 млн. осіб.

При цьому з кожним роком тривалість життя в середньому збільшується на 2-3 місяці.

«Тривалість життя збільшується, тоді як європейські трудові ресурси скорочуються й у деяких країнах-членах ЄС це відбувається дуже швидко. Ми повинні адаптувати нашу політику», - заявив комісар Євросоюзу з питань зайнятості, соціальних справ Ласло АНДОР.

Згідно з доповіддю, рівень народжуваності дещо зріс, становлячи 1,6 дитини на одну жінку в 2008 році проти 1,45 у 2002 році. Разом із тим, за оцінками Єврокомісії, для забезпечення відтворення населення цей рівень має становити 2,1 дитини на одну жінку.

Тривалість життя, за даними доповіді, в 2008 році становила 76,4 року для чоловіків і 82,4 року – для жінок.

При цьому в доповіді зазначається, що щорічно населення Європейського Союзу зростає на 1-2 млн. осіб унаслідок міграції.

Європейська демографічна доповідь публікується кожні два роки.