Затримано двох підозрюваних у розстрілі працівників ПриватБанку

Співробітники правоохоронних органів затримали двох осіб, які підозрюються в збройному нападі та розстрілі п’ятьох співробітників відділення ПриватБанку в Донецьку.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, зауваживши, що наразі призначено та відбувається низка експертиз щодо причетності підозрюваних до скоєння злочину.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня в центрі Донецька було пограбовано відділення ПриватБанку, в результаті нальоту злочинців убито 5 осіб.

ПриватБанк оголосив винагороду в розмірі 1 млн. грн. за інформацію, що сприятиме розкриттю нападу на відділення банку й затриманню злочинців.