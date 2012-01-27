У Луганській області закрили половину пологових будинків

У Луганській області в ході реформування сфери медицини закрили половину пологових будинків: з 31-го залишилося 16.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації Павло МАЛИШ заявив учора під час Ради регіонів.

«Охорона материнства і дитинства – пріоритет у роботі обласної влади Луганщини. Нещодавно, коли в області був 31 пологовий будинок, з яких – 14 малопотужних, в області щороку вмирало більше 300 новонароджених (дитяча смертність становила майже 15%). Проте завдяки реформуванню системи охорони здоров`я нам вдалося знизити дитячу смертність на 7%», – сказав він.

За словами П.МАЛИША, в області створюється трирівнева система надання медичної допомоги матерям і дітям. На першому рівні – 12 міжрайонних пологових будинків (в Антрациті, Ровеньках, Стаханові, Краснодоні, Первомайську, Луганську – два пологові будинки, Рубіжному, Біловодському, Старобільському, Сватівському і Білокуракінському районах).

«Для цього нам необхідно закрити ще 5 малопотужних відділень у Брянці, Кіровську, Красно донському, Станично-Луганському і Троїцькому районах», – додав начальник обласного управління.

На другому рівні будуть створені три регіональні перинатальні центри (в Сєверодонецьку, Алчевську і Красному Лучі).

Третій рівень – це перинатальний центр на базі обласної клінічної лікарні, будівництво якого закінчиться вже цього року.

«Ця система дасть змогу звести до мінімуму рівень дитячої і материнської смертності і вийти на європейські показники - 5%», – заявив П.МАЛИШ.