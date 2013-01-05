На Тернопільщині зайнялося відділення переливання крові з 5-ма працівниками
23:14, 05 січня 2013Суспільство
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У Тернопільській області сталася пожежа у районній лікарні.
МНСики евакуювали 5 людей
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, пожежа спалахнула у Монастириській центральній районній клінічної лікарні, у відділенні переливання крові, розташованому у відокремленій від основного корпусу одноповерховій будівлі.
На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила близько 10 кв. м. Під час гасіння пожежі працівники МНС із задимлених приміщень евакуювали 5 медичних працівників.
Причина виникнення пожежі встановлюється. Загиблих і травмованих не виявлено.
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