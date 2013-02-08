Ляшко прийде на прямий ефір до Безулик з вилами

Депутат повідомив про це у своєму блозі на Корреспондент.net .

"Перевіримо, чи суть програми "Справедливість" відповідає її назві. Оскільки мене не запросили - прийду сам. Мене запросила не редакція каналу, а народ України, який хоче чути правду. Прийду разом з вилами", - зауважив Ляшко.

Депутат також зазначив, що його рідко запрошують на ефіри різних програм на телебаченні.

"Тривалий час мене не запрошують на ефіри провідних програм... Ігнорує "Інтер" – довго не запрошували на "Велику політику" Кисельова. Тепер у них нова програма – так звана "Справедливість", яку веде Безулик. А де ж справедливість, якщо мене не запрошують? ", - розповів Ляшко.