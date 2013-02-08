Ляшко прийде на прямий ефір до Безулик з вилами
16:34, 08 лютого 2013Суспільство
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Народний депутат України Олег Ляшко (позафракційний) має намір у п'ятницю прийти на прямий ефір програми "Справедливість" з Анною Безулик, хоча канал "Інтер" не запрошував політика до участі у програмі.
Олег Ляшко: Прийду разом з вилами
Депутат повідомив про це у своєму блозі на Корреспондент.net.
"Перевіримо, чи суть програми "Справедливість" відповідає її назві. Оскільки мене не запросили - прийду сам. Мене запросила не редакція каналу, а народ України, який хоче чути правду. Прийду разом з вилами", - зауважив Ляшко.
Депутат також зазначив, що його рідко запрошують на ефіри різних програм на телебаченні.
"Тривалий час мене не запрошують на ефіри провідних програм... Ігнорує "Інтер" – довго не запрошували на "Велику політику" Кисельова. Тепер у них нова програма – так звана "Справедливість", яку веде Безулик. А де ж справедливість, якщо мене не запрошують? ", - розповів Ляшко.
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