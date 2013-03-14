Міністр запевняє, що ціни на овочі в цьому році значно знизилися

Зокрема, на 15,6% впала ціна на цибулю, на 13,3% подешевшали тепличні томати, на 12% − буряк та на 8,5% знизилася в ціні картопля. Цьому сприяв високий урожай овочів та збільшення потужностей для їхнього зберігання протягом року. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк, повідомляє прес-служба відомства.

«Українці повинні бути максимально забезпечені овочами власного виробництва. Тому Уряд і Міністерство аграрної політики та продовольства приділяють цьому питанню особливу увагу, як одній зі складових продовольчої безпеки. На сьогодні в Україні продовжується щотижневий моніторинг цін на продукти харчування на місцевих оптових та роздрібних ринках. І відповідно до даних станом минулий тиждень, ціни на овочі знизилися на 21,1%, порівняно з аналогічною датою попереднього року», − зазначив Микола Присяжнюк.

Міністр поінформував, що на 15,6% знизилася ціна на цибулю (до 1,84 грн/кг), на 13,3% подешевшали тепличні томати (до 16,79 грн/кг) та на 1,1% − морква (до 2,71 грн/кг), на 12,5% (до 2,24 грн/кг) буряк та на 8,5% знизилася в ціні картопля (до 1,82 грн/кг).

«В Україні зростає виробництво овочів. І відповідно, їхнє споживання громадянами за останні два роки збільшилося на 17%. Разом із тим, зростають обсяги потужностей зберігання овочів», − зауважив Микола Присяжнюк.

Також очільник відомства нагадав, що завдяки підтримці держави тільки у минулому році введено в експлуатацію 19 овочесховищ, а це 13 тисяч тонн додаткових ємностей. До 2015 року передбачається збільшити ємності ще на 550 тисяч тонн.