Експерти вважають, що повернення половини соцвнеску призведе до зростання зарплат

Експерти вважають, що це призведе не лише до часткової легалізації оплати праці, але і її підвищенню в тих галузях, де сьогодні найнижчі зарплати. А в майбутньому можливість повернути з бюджету половину сплаченого ЕСВ стане хорошим інструментом здешевлення інвестицій при створенні нових підприємств, повідомляєРБК-Україна.

Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь впевнений, що новий механізм буде найцікавіший тим підприємствам, де сьогодні найвищий рівень зарплат: "Це в першу чергу промисловість: добувна, металургія, машинобудування, хімія. А в тих галузях, де спостерігається невисокий рівень оплати праці працедавцям або доведеться їх "підтягнути", аби дістати можливість зниження ставки ЕСВ, або далі сплачувати його повністю".

У свою чергу Дмитро Боярчук, керівник центру соціально-економічних досліджень "CASE-Украина", відзначає, що ця новина позитивно відіб'ється на легалізації фонду оплати праці.

Як раніше повідомила міністр соціальної політики Наталія Королівська, в 2014 р. на компенсацію таким працедавцям буде направлено понад 1 млрд грн, в той же час від створення нових робочих місць з високим рівнем оплати праці бюджет отримає додатково 3 млрд грн. За попередніми оцінками чиновників, новинка дасть можливість створювати щорік 70 тис. нових високооплачуваних робочих місць.