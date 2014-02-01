За добу рятувальники вивільнили зі снігових заметів 374 автомобілі
09:54, 01 лютого 2014Суспільство
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Протягом доби рятувальниками ДСНС України та працівниками Укравтодору ліквідовано три затори та вивільнено зі снігових заметів 374 автомобілі, в яких перебувало 1 тис. 85 осіб.
Багато машин лишаються у сніговому полоні / Думская
Як повідомляє прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій, зокрема, у Миколаївській з заметів вивільнено 227 автомобілів та 715 осіб; у Донецькій – 49 автомобілів та 112 осіб; у Львівській області вивільнено 98 автомобіль та 258 осіб.
Станом на 7 годину ранку 1 лютого, рух автотранспорту на дорогах України відновлено. При цьому, залишається ускладненим рух у Миколаївській, Донецькій, Запорізькій та Львівській областях.
До робіт з розчистки доріг у зазначених областях залучено 212 од. техніки та 400 осіб, у тому числі від ДСНС України 84 од. техніки та 226 осіб особового складу.
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