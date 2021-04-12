Патрульні за день склали десятки протоколів на водіїв-порушників.

У Харкові, який відсьогодні знаходиться в "червоній" зоні карантину, виник транспортний колапс через дії маршрутників.

Як пише newsroom.kh.ua, про це розповів в.о. мера, секретар міськради Ігор Терехов. За його словами, патрульні сьогодні склали десятки адмінпротоколів на перевізників-порушників карантину. Ті у відповідь стали залишати маршрути в страху отримати 17 тисяч гривень штрафу.

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Терехов зазначив, що напередодні було вироблено алгоритм дій перевізників і поліції. Він уточнив, що заповнюваність маршруток визначена чинними карантинними обмеженими - салони зайняті на 50%, а поліція продовжує стежити за дотриманням масочного режиму і заповнюваністю.

Як зазначається, останні кілька тижнів кількість хворих на коронавірус у місті та області різко зросла. При цьому в лікарнях не вистачає медичного персоналу. За словами віце-мера Світлани Горбунової-Рубан, в березні навантаження на бригади, які працюють з COVID-пацієнтами, збільшилася в півтора рази в порівнянні з січнем-лютим.

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Автор: Юрій Годован