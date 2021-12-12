Країна фейкових водіїв

Реформи реформами, а практика купівлі водійських посвідчень в Україні зберігається й нині. Причому така ситуація вигідна усім - інструкторам та автошколам, інспекторам сервісних центрів та звичайним українцям, які свідомо обирають не знання і вміння, а легкий шлях офіційно сісти в автівку й опинитися на дорозі.

Якщо запитати в родичів, друзів чи знайомих: "Як ви отримали водійське посвідчення?", то зізнання "заплатив" точно можна почути частіше, ніж слова "склав сам".

"Мені багато хто рекомендував допомогу посередників. Це "ветерани" усієї цієї організації – ДАІ, МРЕО… Вони туди вхожі й надають послуги зі складання іспиту", - розповів ТСН.Тижню чоловік, який попросив не показувати його обличчя та змінити голос.

Він нещодавно скористався послугами таких посередників та без уроків у автошколі отримав водійське посвідчення.

"Загальна сума – 600 доларів. Спочатку я дав 50%, дав фотографії, паспортні дані, після чого був автоматично записаний в автошколу, про яку не маю жодної уяви. За два місяці ми зустрілися і я оплатив другий внесок", - розповів чоловік ТСН.Тижню.

Віддавши посереднику з МРЕО всі гроші, він без проблем склав теоретичний іспит: "Перші мої дві відповіді були зараховані як невірні, а далі все було вірно". А далі й практичний – водіння.

І це при тому, що вже рік екзамен фільмується на відеокамеру, а майбутній водій обов’язково має проїхатися на автодромі та містом.

"Камера встановлюється в районі лобового скла і дивиться на мене, на верхню частину тулуба, руки. Але роботу педалями вона не фіксує. Інструктор попереджає – педалей ногами не торкатися, він сам цим займається. А якщо потрібна підказка, не треба про це говорити, інструктор жестами все підказує", - розповідає ТСН.Тижню про схему складання практичного іспиту на отримання водійського посвідчення один з тих, хто його отримав за гроші.

В організації "Права без хабарів" підтверджують, що ця дуже хитра схема відпрацьована й діє по всій країні. "Вона дуже прибуткова. В групі з 30 осіб, переважно, складають чесно лише 2-3 особи. Лише 10%", - розповідають ТСН.Тижню активісти організації.

Як правило, вирішувати питання майбутнім водіям допомагають в автошколах. Річ у тім, що там ніхто не зацікавлений навчити.

"Школа не дуже зацікавлена чесно навчати, бо тоді вони будуть менше передавати в сервісний центр. Сервісний центр може забрати в них ліцензію. А ліцензія – це їхній хліб!, - розповідають ТСН.Тижню в "Права без хабарів". - По суті, школи зараз стали підрозділом сервісного центру МВС і мусять збирати хабарі з учнів… Зокрема, львівський сервісний центр на місяць передає на гору 3 млн хабарів, які їм несуть за посвідчення водія".

Власник і викладач однієї зі столичних автошкіл – Валерій – працює п’ять років, тож добре знає рівень підготовки майбутніх водіїв. Він розповідає ТСН.Тижню, як до його школи іноді звертаються українці вже з посвідченнями водія, але, сідаючи в автомобіль, вони навіть не знають, як вставити ключ. "Так і каже: "Я жодного разу в машині не була!". Тобто людина сідає в машину, маючи водійське посвідчення, і навіть не знає, де ключ вставляти", - розповідає Валерій.

ТСН.Тиждень провів експеримент і попросив досвідченого автогонця та викладача контраварійного водіння Андрія проінспектувати киянку Оксану, яка закінчила автошколу й має водійське посвідчення. Найлегша вправа – об’їхати усі конуси і жодного не зачепити. Але… Ще на етапі початку руху Оксана допускає кілька суттєвих помилок – не пристебнулася, не зняла автомобіль зі стояночного гальма. Далі – більше. У дівчини "плуталися руки" під час роботи з кермом, тобто навіть крутити його правильно Оксану в автошколі не навчили.

"Проїхавши першу базову вправу можу сказати, що в автошколі вас не навчили навіть налаштовувати сидіння, користуватися педалями… Якби ми виїхали у місто, то вже три машини б збили. Рано вам у місто", - переконаний інструктор Андрій.

Друга вправа – проїхати так само, тільки заднім ходом, Оксані також не вдається.

"В автошколі я тільки в ворота заїжджала, коли складала іспит, і все. У нас такої змійки не було", - розповіла дівчина ТСН.Тижню.

Інструктор Андрій констатує, що в компетенції та професіоналізмі тих, хто вчив Оксану водити авто, можна сумніватися. А такі випускники автошкіл, як Оксана, каже Андрій, жахлива реальність та одна з причин шаленої кількості дтп в Україні.

Щороку у нас видають 400 тисяч водійських посвідчень, нині працює більш як 1800 шкіл, іще більше інструкторів. Але в країні немає інституту підготовки інструкторів. Їх у нас ніхто не вчить! І ніхто не перевіряє.

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Щоб викладати, потрібно мати лише трішки водійського стажу, скласти теоретичний та практичний іспити. Причому останній - точно такий самий, як і для звичайних автолюбителів. Тож інструктори у нас часто - випадкові люди.

"Одна автошкола попросила навчити інструкторів. Так от, з трьох один не зумів з першого разу припаркуватись в паралельну парковку, один не зумів заїхати в гараж заднім ходом, а третій, більш-менш криво, але все зумів зробити", - розповідає викладач контраварійного водіння Андрій.

Все це - результат добре продуманих схем на ринку автошкіл, які дозволяють українцям права мати, а знання кермувати автомобілем – ні.

"По суті, школа виступає посередником між сервісним центром і учнем у можливості отримати заповітне водійське посвідчення. В школі існує конвеєр, і директор каже: "У нас має бути якнайбільше учнів, які не здають самостійно, тому що ми заробляємо на цьому кошти"", - пояснює власник автошколи Валерій просту, але дієву схему.

Чоловік заробляти таким чином принципово не захотів. "Декому це не сподобалося, що ми приведемо учнів, які готові і які будуть складати іспит. І тиск відчувався, - каже Валерій ТСН.Тижню. - Нам начальник сервісного центру навіть казав: "Може, ви вже закриєтеся пошвидше, ви вже так всіх дістали"".

Апогей конфлікту між контрольним органом – регіональним сервісним центром МВС - та школою стався торік. "Нас викликали на комісію, де сказали, що через три дні вона буде розглядатися питання про припинення діяльності закладу. І це може бути з кожною автошколою! Тільки директор автошколи йде у розріз з думкою представника контролюючого органу, його одразу можуть викликати на комісію і знайти в нього будь-які недоліки", - розповів Валерій ТСН.Тижню.

Комісія дала автошколі Валерія 30 днів на виправлення сумнівних недоліків, але, не дочекавшись встановленого строку, взяла й позбавила школу акредитації. Школа пішла до суду й виграла в першій інстанції.

"Ми вперше в Україні виграли суд проти регіонального сервісного центру щодо діяльності автошкіл", - наголошує Валерій.

Та судитися звичайній автошколі із сервісним центром МВС, справа непроста. Школа вже дійшла до Верховного суду. І тепер слово за ним.

Тим часом ТСН.Тиждень завітав до головного сервісного центру МВС, який видає водійські посвідчення й акредитації автошколам. Втім, відповідь була очікуваною. Мовляв, не можемо кожного контролювати. Коли інформація з’являється про порушення, є реакція. "Ми не можемо контролювати кожного. У нас 500 екзаменаторів в Україні. В цьому році близько 30 працівників покарано. Ми працюємо над тим, щоб змінити процедуру складання іспиту", - пояснили в сервісному центрі.

ТСН.Тижню пообіцяли змінити порядок складання іспитів, підтвердили, що інститут підготовки та контролю інструкторів за 30 років так і не створили, й натякнули, що країна куплених водійських посвідчень вигідна всім – інструкторам та автошколам, які мають свій відсоток, інспекторам сервісних центрів і звичайним українцям, які свідомо обирають легший та швидший шлях. Тільки за таку зручність розплачуватися нам та нашим дітям – смертями та каліцтвами на дорогах.

Оксана Радіонова, Наталка Волосацька, Олександр Ребенчук, Андрій Вєтошкін

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