Наразі поправки до відповідного закону ще не прийняті, але студенти можуть отримати повістку в ТЦК та СП.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким передбачено зміни до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", що передбачають скасування відстрочки від призову під час мобілізації для деяких студентів, що здобувають другу вищу освіту після 30 років. Втім, наразі студентів не мобілізовуватимуть.

Як пояснили у Житомирському обласному ТЦК та СП, зміни до закону ще не прийняті, а студентам зараз вручають повістки для того, щоб вони оновили дані та підтвердили факт навчання у навчальному закладі.

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" всі хто навчається зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) ТЦК та СП документи, довідку з відповідного навчального закладу.

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Українці, які претендують на відстрочку, повинні пройти ВЛК для обстеження та встановлення факту придатності до військової служби. Лише придатним надається відстрочка, а не придатних виключаєть з військового обліку.

Відстрочка від мобілізації для студентів

Раніше в РНБО заявили, що Міністерство освіти вирішуватиме, чи доцільно чоловікам, придатним до військової служби, здобувати другу вищу освіту, що дає право на відстрочку від мобілізації.

Секретар РНБО Данілов зазначив, що чоловіки 40-50 років вирішили отримувати другу або третю вищу освіту, і це питання "моралі". Данілов також зауважив, що кількість тих, хто хоче здобути вищу освіту, нібито збільшилась "в рази" після початку повномасштабної війни.

3 вересня,член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член фракції партії "Слуга народу" Федір Веніславський повідомив, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується прибрати відстрочку від мобілізації для студентів. Йдеться про чоловіків, які здобувають другу чи третю освіту.

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