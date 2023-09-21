Повістки можуть видати як за місцем проживання, так і на вулиці чи робочому місці.

Повноваження вручати повістки військовозобов'язаним українцям мають не тільки представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкомати -УНІАН).

Як розповіла речниця Черкаського територіального центра комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Аліна Кривошея в інтерв’ю "Суспільному", є ще кілька категорій посадовців, які мають повноваження вручити повістки чоловікам від 18 до 60 років.

"Повістку може вручити не тільки посадова особа ТЦК та СП, а й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти", - пояснила вона.

Оскільки законодавчо не регламентовано, де саме представники ТЦК та СП мають вручати повістки, їх можуть видати як за місцем проживання, так і на вулиці чи робочому місці.

Мобілізація в Україні

Виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років заборонили після того, як РФ 24 лютого 2022 року здійснила повномасштабне вторгнення на нашу територію.

Через це багато чоловіків шукають різноманітні лазівки, щоб все таки покинути країну. У цьому нерідко чоловікам допомагають чиновники.

Голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія заявив, що українські правоохоронні органи вимагатимуть екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно покинули Україну, уникаючи мобілізації.

Раніше адвокат Володимир Пищида заявив, що "екстрадиція ухилянтів" не відбудеться, попри гучні заяви української влади. Представники іноземних урядів заявляють про відмову. Це не означає, що вони не хочуть цього робити через якісь власні погляди на ситуацію.

Міністерство внутрішніх справ Австрії оголосило, що не буде екстрадувати в Україну чоловіків призовного віку, які проживають на її території.

Правоохоронці Польщі заявили, що екстрадиція ухилянтів можлива за умов, що Україна подаватиме запит, а польський суд ухвалить відповідне рішення.

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