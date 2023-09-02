Секретар РНБО зазначив, що кількість тих, хто хоче здобути вищу освіту, нібито збільшилась "в рази" після початку повномасштабної війни.

Міністерство освіти вирішуватиме, чи доцільно чоловікам, придатним до військової служби, здобувати другу вищу освіту, що дає право на відстрочку від мобілізації.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі Українського радіо. Він зазначив, що чоловіки 40-50 років вирішили отримувати другу або третю вищу освіту, і це питання "моралі".

"Те, що стосується отримання другої, третьої освіти, то це ближче до питань морального порядку. Міністерство освіти зараз буде розглядати це питання, проводитимуть аналіз, адже так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом - 40-50 років, вирішили отримувати другу-третю освіту. Цим питанням, чому так відбувається, буде зараз займатися міністерство", - сказав Данілов.

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Секретар РНБО додав, що кількість тих, хто хоче здобути вищу освіту, нібито збільшилась "в рази" після початку повномасштабної війни.

"Якщо ви можете служити в армії, придатні, то зачекає навчання чи ні буде вирішувати відповідне міністерство", - зазначив Данілов.

Мобілізація в Україні - зміни до законодавства

Як повідомляв УНІАН, раніше секретар РНБО Олексій Данілов анонсував зміни, які торкнуться "обмежено придатних" до військової служби чоловіків. За його словами, потрібно визначити, хто такі "умовно придатні" і де вони можуть використовуватися.

Також Данілов заявив, що імена лікарів, які видавали документи про фальшиву непридатність до військової служби, та тих, кому їх видавали, стануть відомими. За словами секретаря РНБО, результати перевірок військово-лікарських комісій будуть відомі за кілька тижнів.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо діяльності ВЛК і підкреслив необхідність переглянути систему визначення придатності до військової служби, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань і унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

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