Учні 5-11 класів та студенти вузів навчатимуться протягом двох тижнів дистанційно.

На Івано-Франківщині через посилення карантинних обмежень у зв’язку зі збільшенням кількості хворих на COVID-19 з 15 лютого до 1 березня учні 5-11 класів та студенти вузів навчатимуться у дистанційному режимі.

Читайте такожЕксперт спрогнозував другу хвилю COVID-19 в УкраїніЯк передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийнято сьогодні, 12 лютого, на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням голови облдержадміністрації Андрія Бойчука.

В ході засідання зазначалося, що з 15 лютого в області посилюють карантинні обмеження.

У зв’язку з цим з 15 лютого до 1 березня учні 5-11 класів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв та студенти вузів навчатимуться в режимі онлайн. У разі збільшення захворюваності серед дітей дошкільного віку та учнів початкової школи рішення про призупинення навчально-виховного процесу покладається на органи місцевого самоврядування.

Також відповідним службам доручено забезпечити дотримання санітарно-епідемічних правил у закладах, забезпечити дотримання протиепідемічних заходів жителями області та постійно інформувати населення про важливість дотримання даних вимог.

Крім того, в області прийняли рішення додатково розгорнути ліжка в закладах, в які госпіталізують найбільшу кількість хворих на COVID-19. Відсьогодні вже розгорнули додаткових 50 ліжок.

Ситуація з коронавірусом на Івано-Франківщині

Протягом тижня Івано-Франківська область є лідером в Україні за кількістю нових хворих на короновірусну інфекцію. За останню добу в регіоні зафіксовано 592 нових хворих, 9 осіб померли.

Уже понад 67% ліжок у медзакладах області зайняті хворими на коронавірус. У деяких лікарнях цей показник сягнув позначки в 90%.

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Автор: Богдан Яріш