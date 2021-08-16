Порятунок хлопчика в Карпатах: "Спав на землі й підготував гілку, щоб відбиватися від диких звірів"

Своє перше сходження на Говерлу шестирічний Олексій Стефанців з Коломиї запам’ятає на все життя. Понад добу він провів сам у горах, без їжі та води, ночуючи просто неба. За його порятунком спостерігала вся країна. На щастя, ця історія закінчилася добре – хлопчика знайшли волонтери, він живий і його здоров’ю нічого не загрожує. Як маленькій дитині вдалося вижити самому в горах, з’ясовував УНІАН.

Рятувальників викликали майже через сім годин

14 серпня Олексійко разом із бабусею, тіткою, дядьком та їхніми дітьми вирушили в гори. Це було їхнє перше сходження на Говерлу, тож обрали один з найпростіших маршрутів – "зелений". Він пролягає зі спортивної бази Заросляк, є довшим (4,3 км в один бік), але більш пологим. Бабуся з хлопцем дещо відставала від родичів, а Олексій увесь час забігав наперед – до тітки з дядьком, то повертався назад, до бабусі.

Те, що дитини немає, бабуся помітила не одразу, а пройшовши досить велику частину шляху.

"Вона думала, що малий іде попереду, з її дочкою та зятем. Коли зрозуміли, що його немає, почали гукати та шукати самостійно, - розповідає УНІАН керівник прес-служби Управління ДСНС в Івано-Франківській області Христина Перцович. – Загубився хлопчик біля смт Ворохта близько 15:30, а до рятувальників родичі звернулися лише о 22:50".

По тривозі були негайно підняті усі служби – рятувальники, поліція, кінологи, волонтери. Загалом було створено сім пошукових груп, які ретельно обстежували місцевість метр за метром – заглядали під кожен кущ, в усі ями, під коріння дерев. До пошуку Олексія залучили 245 осіб, 25 одиниць техніки, сім кінологів із собаками, та навіть квадрокоптер.

"Ускладнювало ситуацію й те, що хлопчик маленький – трохи більше метра зросту, тож помітити його у високій траві, зарослях було не так і просто. До того ж вночі в горах прохолодно, було близько 12 градусів тепла", - кажуть рятувальники.

Не злякався і не плакав

Лише 15 серпня о 19:27 волонтери знайшли хлопчика. Він недалеко відійшов від того місця, де зник, і, попри свій вік, тримався досить мужньо. Про це УНІАН розповів волонтер Микола Дерієнко, який разом з товаришем одразу долучилися до пошуків. У момент, коли рятувальникам надійшло повідомлення про зникнення дитини, вони були в координаційному центрі. Але оскільки мала бути ротація, вони вирішили не затягувати час і самостійно рушили на пошуки.

"Ми знайшли його на маршруті в протилежному напрямку, біля гори Кукул. Він був у задовільному стані і навіть не плакав, - розповідає член ГО "Безпечні Карпати" Микола Дерієнко, який разом із товаришем Любомиром Білейчуком знайшов хлопчика. – Відійшов він недалеко, кілометрів зо два від того місця, де загубився. Однак там туристи вже мало ходять, тому там його не шукали. Хоча ми припускали, що теоретично він міг би туди піти".

Микола розповідає, що попри свій юний вік, Олексій дуже кмітливий хлопчик.

"Він сказав, що чекав туристів, які могли там йти, і попросив би їх відвести його на базу. Сказав, що вночі спав просто на землі, трохи змерз, але нічого не їв", - розповідає Микола.

Самостійністю маленького мандрівника вражені навіть рятувальники. Кажуть, що вперше бачать таку малу, але розумну дитину.

"Коли його знайшли, він зовсім не був переляканий, спокійний, і емоційно, і фізично не потребував допомоги, - каже Христина Перцович. – Розповідав, що знайшов собі гілку, якою б відбивався від диких звірів, якби їх зустрів, спав на землі (очевидно він просто дуже втомився і просто відключився вночі, коли ми його шукали). А на запитання, що ти їв, сказав: "А що я мав їсти, якщо не мав при собі наплічника з їжею?"".

Зараз Олексійчик вже вдома з батьками. Він ще довго згадуватиме цю свою подорож, яка, на щастя, завершилася хепі-ендом.

Що варто пам’ятати, вирушаючи в гори

Літо — пора чи не найбільшої активності туристів. В гори збираються всі: і ті, хто не перший десяток літ топче карпатські стежки, і ті, хто вирішив вперше відпочити серед гірської природи, і цілі класи дітей під керівництвом вчителів, які гір ніколи не бачили, і сім'ї з маленькими дітьми.

Та гори є гори, кажуть рятувальники, і навіть влітку вони приховують в собі потенційну небезпеку. Особливо це стосується високогір'я. Тому Карпатська гірська пошуково-рятувальна служба нагадує кілька простих правил, аби подорож принесла тільки задоволення, а не обернулася трагедією.

Не ходіть в гори поодинці. Це дуже небезпечно. Іноді шанс вижити одному в горах складає 50 на 50. Це найголовніше правило, порушення якого щорічно обриває в Карпатах життя молодих людей.

Перед тим, як йти в гори з друзями, впевніться, що ні в кого з ваших супутників немає проблем з артеріальним тиском, серцевими хворобами та цукровим діабетом. У будь-якому випадку майте з собою медичну аптечку з найнеобхіднішими медикаментами.

Якщо ви ніколи не були в горах і не можете приєднатись до досвідчених туристів, замовте собі професійного гіда, який не тільки безпечно проведе найцікавішими стежками, але й розповість про все, що зустрінеться на вашому шляху.

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Якщо ви ведете в гори дітей, особливо чужих, пам'ятайте про свою відповідальність.

Не поєднуйте пікніки, шашлики, випивку спиртного з гірською зоною. Краще займіться цим просто на природі в мальовничій місцевості, неподалік цивілізації. Вершини піддаються тільки тверезим.

Збираючись в Карпати, сплануйте маршрут спочатку менш насичений високогір'ям. Підберіть його відповідно до рівня вашого досвіду та вашого туристського спорядження. Не намагайтесь обійти і побачити все одразу.

Не пошкодуйте декілька десятків гривень на придбання компаса та топографічних карт масштабу 1:50000.

Перед виходом на маршрут з'ясуйте, який прогноз погоди у тому чи іншому районі.

"Ходіть туристськими стежками, не шукайте собі в нетрях зустрічі з ведмедицею, особливо коли вона з ведмежатами, уникайте зустрічі з диким кабаном. Зустріти вовка чи рись в горах влітку майже неможливо. Не намагайтесь заходити туди, де рідко ступає нога туриста. Там є ризик потрапити в забутий браконьєром капкан чи сильце", - радять рятувальники.

Ніколи не намагайтесь пройти зарості жерепу (гірської сосни) без чіткої стежки і не заглиблюйтесь в них більш ніж на 5-10 метрів.

На гірських стежках уважно дивіться під ноги, особливо після дощу, щоб не наступити на хвіст гадюці, яких в Карпатах предостатньо навіть у високогір'ї.

При погіршенні погоди йдіть вниз, а не вгору. Відчувши наближення грози, мерщій втікайте в долину, подалі від металевих предметів, яких в горах немало.

Загалом бережіть себе і будьте пильними, вирушаючи в гори. Адже лише від вас самих залежить ваша безпека.

Мирослава Бзікадзе

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