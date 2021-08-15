Повідомляється, що стан дитини задовільний.

У Карпатах знайшли шестирічного хлопчика, який вчора відстав від групи та загубився під час сходження на Говерлу.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Стан здоров'я задовільний", – зазначили рятувальники.

У ДСНС при цьому опублікували зворушливе відео реакції рідних хлопчика на щасливу новину.

У Карпатах загубився 6-річний хлопчик

Читайте такожЙшов з бабусею і загубився: стали відомі перші подробиці зникнення 6-річного хлопчика на ГоверліЯк повідомляв УНІАН, дитина зникла під час сходження на Говерлу у складі групи з шести осіб (його родичів) 14 серпня близько 15:30.

До пошукових робіт залучили 245 осіб, 25 одиниць техніки, 7 собак і квадрокоптер.

Автор: Катерина Шварц