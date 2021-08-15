Хлопчика, який загубився в Карпатах, знайшли живим та здоровим / скришнот
У Карпатах знайшли шестирічного хлопчика, який вчора відстав від групи та загубився під час сходження на Говерлу.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Стан здоров'я задовільний", – зазначили рятувальники.
У ДСНС при цьому опублікували зворушливе відео реакції рідних хлопчика на щасливу новину.
У Карпатах загубився 6-річний хлопчик
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До пошукових робіт залучили 245 осіб, 25 одиниць техніки, 7 собак і квадрокоптер.