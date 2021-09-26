Розлучення на мільйон переглядів

Щасливі інстаграм-подружжя – повна брехня. Доведено скандалом, за яким увесь минулий тиждень слідкували мільйони українців. І мова йшла не про політику чи кримінал, а про звичайне сімейне життя відомих блогерів – Саші Бо та Ігоря Пустовіта. Чому розрив пари так підірвав країну?

Олександрі Пустовіт усього двадцять шість. У неї чоловік, двоє дітей, три бізнеси, два мільйони підписників в інстаграм, рекламні контакти на десятки тисяч доларів з найвідомішими марками світу. Шалену популярність дівчина з Гусятина отримала завдяки блогу про щасливу родину.

Вісім років Олександра та Ігор Пустовіти показували усьому світові своє щире ідеальне кохання, збирали лайки, від цього вартість реклами у їх профілі зросла до 60 тисяч гривень за 15 секунд, вони обоє придбали по "Порше" та побудували величезний будинок.

За їх супержиттям щодня стежили, заздрили і захоплювалися, мільйони людей.

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"Нам подобається дивитись на ідеальну картинку сімей. Ми всі виховані на казках. Кожній дівчинці хочеться бути Попелюшкою, кожному хлопчику хочеться бути або розбійником, або принцем", - пояснила цю історію ТСН.Тижню глибинний психолог Ірина Яремчук.

На цьому тижні цей красивий образ щасливої родини буквально розвалився. І за мить виявилось, що те супер життя було супертрагедією. Інстаграмна ідилія у реальності виявилася потворною історією. Це на камеру Олександра Пустовіт привітна і ласкава з дітьми. А поза нею, як видно на прихованій зйомці, яка зараз вже є у мережі, мама кричить на дитину: "Ти, гімно мале, вже дістав мене з самого ранку!". Так насправді витончена інста-мама виховує своїх синів, коли не робить про це блог.

Потрапило в мережу і справжнє, а не постановочне відео, як чоловік Олександри Ігор Пустовіт спілкується з нею поза камерами: "Знаєш, ким ти була, якби не вийшла за мене заміж? Ти б і далі шаро***илася. Ти завдяки мені стала популярна. Ти – свиня неблагодарна, от ти хто!".

Це - лише кілька цитат зі скандальних інтерв’ю пари, які вже кілька днів у тренді ютубу. Думаєте, це катастрофа? Тільки не для блогерів. Скандал - це їхні професійні анаболіки.

Ігор Пустовіт після своїх щирих зізнань про погану дружину отримав +80000 тисяч підписників, Олександра Пустовіт за розповідь про чоловіка-тирана отримала важкодоступну "синю галочку" від адміністрації інстаграму.

"Синя галочка - це підтвердження інстаграму про те, що людина ця - важлива особистість", - розповіла ТСН.Тижню блогерка Міла Маланчук.

Виставлена на показ любовна драма сім’ї Пустовіт, за якою стежать майже 7 мільйонів людей, прямо зараз робить героїв багатшими.

"Це ще один привід, щоб про них поговорили, бо зараз вся увага прикута до них, всі говорять про них, їм це зараз дає хороший актив, якщо ми говоримо про статистику в інстаграмі, відповідно, це можливість заробити ще більше коштів", - каже ТСН.Тижню Міла Маланчук.

Наприклад, блогери Оксана Самойлова та Джиган на своєму розлученні отримали кілька мільйонів підписників, тобто в перекладі на звичайну мову плюс десятки тисяч доларів доходу на рекламі. За ними зараз спостерігають 15 мільйонів людей.

Або українська блогерка Софія Стужук. Вона після розлучення збагатилася на півтора мільйона фоловерів, зробила силіконові груди, губи, новий ніс, підрізала повіки та відкрила новий салон краси з натуральною косметикою.

"Це історія про те, що це - неживе, люди це все роблять продумано, не від емоцій, а від того, як це програється з аудиторією, як це відобразиться на їх статистиці", - розповідає ТСН.Тижню блогерка Міла Маланчук.

Простими словами, вся ця виставлена на загальний огляд брудна білизна, розколупані до крові душевні рани, розбиті на друзки життя, насправді - вправно розташовані, добре підібрані і цілком контрольовані мізансцени. Навіть якщо за ними є реальний конфлікт. Його можна розглядати як ходовий товар, що збагачує його власників. І все б нічого, аби не ті мільйони фоловерів, яким все це продадуть за чисту монету. Але забудуть приписати, що МОЗ не рекомендує вживати це у великих дозах. Ну, як на сигаретах, наприклад.

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"Ви перетворюєтесь на глядачів, гравців стає менше, це небезпека", - каже ТСН.Тижню глибинний психолог Ірина Яремчук.

Психолог пояснює, що постійним перегляданням життя інших в соціальних мережах ви втрачаєте себе і починаєте жити чужим, вигаданим світом. Постійно порівнюючи себе з тією ідеальною картинкою на екрані. Як наслідок, отримуєте невпевненість та незадоволеність власним життям.

Що ж до самих блогерів, які вибирають жити сім’єю на камеру, то на їхні стосунки чекає фінал Пустовітів, каже психолог: "Коли вони програють написані або ненаписані сценарії, вони постійно знаходяться в напруженні, вони не можуть прожити й дня у своєму, скажімо так, інтимному колі".

Тому некрасиве розлучення красивої пари Олександри та Ігоря Пустовітів - це лише одне з багатьох, які можуть чекати на аудиторію найближчим часом.

"Після цього розлучення люди нарешті зрозуміють, що за будь-якою ідеальною картинкою існує реальне життя, в якому є проблеми, сварки. Це ілюзія, яку намагаються транслювати блогери", - каже ТСН.Тижню блогерка Міла Маланчук.

Що ж до скандального розриву нових українських зірок, то ТСН.Тиждень радить підписникам (а їх – мільйони) поставитися до цього, як до серіалу. І не повторювати побачене! Адже реальні інстаграм-герої, навіть отримавши матеріальну компенсацію за прилюдно розтоптану родину й гідність, все одно отримають психічну травму. І не факт, що виліковну.

Ірина Матвієнко, Владислав Лазар, Олександр Реб’янчук

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