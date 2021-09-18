Пустовіт дав інтерв'ю Славі Дьоміну, яке має вийти у понеділок або вівторок, 20 і 21 вересня відповідно.

Екс-чоловік блогерки Саші Пустовіт - Ігор повідомив свою версію скандального розлучення. Він перепросив у своїх дітей за те, що розповість, "як усе було насправді".

На своїй сторінці в Instagram Ігор Пустовіт опублікував допис, у якому звернувся до своїх синів. Чоловік написав, що його дружина "опустила тата на дно своїми легендами". Він звинуватив Машу Єфросиніну в тому, що їй важливі тільки рейтинги, але не проблеми людей.

Нагадаємо, 14 вересня в мережі вийшло резонансне інтерв'ю Саші Пустовіт (відомої також як Саші Бо) Маші Єфросиніній. Блогерка звинуватила свого чоловіка в аб'юзивних стосунках та розповіла, що приховувала за бездоганною картинкою в Instagram.

Ігор Пустовіт також вирішив дати інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну та розповісти свою версію подій.

"Найголовнішу проблему вони, на жаль, з нею так і не обговорили, а просто заходились переконувати усіх в тому, що ваш тато – монстр. І це, якоюсь мірою, мабуть, правда…" – написав Ігор Пустовіт.

Блогер додав, що його в мережі принижують та ображають. Тож він дав інтерв'ю у відповідь, де розповів, як все "було насправді". Ігор підкреслив, що йому було важко піти на такий крок. Але так він нібито "допоможе не лише синам і Саші, але й сім'ям України".

"Речі, які розказуватиме ваш тато – не прикрашають його. Сам факт, що йому довелось кудись йти давати відповідь і робити також комусь рейтинги – не прикрашає його, але ви маєте його зрозуміти, він цього не хотів, у нього не залишалось вибору, він не за це боровся! Не цього добивався і не цього бажав в результаті!" – наголосив чоловік.

Пустовіт зауважив, що речі, про які він розповість в інтерв'ю, будуть болючими для всіх. Однак він нібито був змушений піти на такий крок. Наприкінці чоловік вибачився перед синами й попросив не повторювати помилок зіркових батьків.

За словами ведучого Слави Дьоміна, інтерв'ю з Ігорем Пустовітом вийде у понеділок або вівторок, 20 і 21 вересня відповідно.

Повний текст публікації Ігоря Пустовіта:

"Хлопці, хочу попросити у Вас вибачення за нас з мамою. Мама опустила тата на саме дно своїми легендами, ще й на усю Україну. Якби на місці Вашого тата був не Ваш тато – можливо він зараз був би вже у лікарні або і взагалі у якихось темніших і холодніших місцях. Мама не розуміла, що людині, якій вона так завзято принижувала Вашого тата, було насправді чхати на її справжні проблеми. Хтось просто робив інтеграцію і рейтинги. Але найголовнішу проблему вони, на жаль, з нею так і не обговорили, а просто заходились переконувати усіх в тому, що Ваш тато – монстр. І це, якоюсь мірою, мабуть, правда…

Ваш тато вирішив опуститися на ще глибше дно і піти розказати як усе було насправді. Не виніть за це його, бо йому дуже важко. Люди проклинають його найгіршими образами світу, погрожують, принижують... Але у Вашого тата достатньо сили не просто пережити це і дати відповідь, а ще й допомогти і Вам, і Вашій мамі, і допомогти тисячам сімей України не розлучитись, не втратити одне одного, не зруйнувати все. Заодно і Вам, мої зернятка, дати майстер-клас, як НЕ треба робити у майбутньому!

Речі, які розказуватиме Ваш тато – не прикрашають його. Сам факт, що йому довелось кудись йти давати відповідь і робити також комусь рейтинги - не прикрашає його, але Ви маєте його зрозуміти, він цього не хотів, у нього не залишалось вибору, він не за це боровся! Не цього добивався і не цього бажав в результаті!

Речі, які розповідатиме Ваш тато, будуть Вам неприємні, будуть навіть болючі. Будуть усім. І Вашому татові також. Але ми це переживемо. Якщо Ваша мама вже і вирішила винести усю брудну білизну з нашого дому, то вона забула ще пару десятків ящиків, і я вчора їй допоміг з ними. Бо якщо затіяла генеральне прибирання, то нехай в домі буде уже по-справжньому чисто. Нехай усе брудне і найбрудніше залишається там, позаду.

А Ви просто знайте, що я завжди був і буду поруч! Завжди допомагав і Вашій мамі, і Вам, і продовжуватиму це робити до самого кінця. Просто знайте, що я люблю Вас найбільше за усе на світі. Просто вибачте нам з мамою за усі наші помилки, за тупість, за нерозуміння, за меркантильність, за усі приниження і за весь біль. Просто вибачте і ніколи не повторяйте наших помилок".

Розлучення Саші Бо та Ігоря Пустовіта

20 червня Саша Бо дала перше інтерв'ю Маші Єфросиніній, але його не оприлюднили відразу. Через 2 дні стало відомо, що подружжя блогерки розпалося. Саша ніяк не коментувала новину, тоді як Ігор підігрівав різноманітні чутки дописами та сторіз.

Через 2 місяці Саша Пустовіт дала друге інтерв'ю телезірці, яке вийшло на YouTube-каналі Єфросиніної 14 вересня. У ньому вона розповіла іншу сторону бездоганної інстаграм-картинки їхньої сім'ї.

Саша Бо зізналась про регулярні сварки, знецінювання та образи, яких не показувала в мережі. За її словами, чоловік – найбільший її хейтер, бо "б'є найсильніше – словами".

Блогерка додала, що упродовж 2 місяців триває шлюборозривний процес. За цей час Ігор погрожує розповісти таємниці дівчини. Щоб уникнути оприлюднення цієї інформації, Саша розповіла про все сама.

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Автор: Вікторія Гордієнко