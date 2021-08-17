25-річна українка йде всупереч своїм же постулатам про "прийняття себе" і знову лягла під ніж хірурга.

Відома українська блогерша Софія Стужук, яка зовсім недавно скаржилася на свої "ц*цьки порноактриси", зробила відразу чотири нові пластичні операції. Цього разу зірка вирішила змінити форму носу і видалити "зайве" з області навколо очей.

Все це транслювалося в прямому ефірі зі сторінки пластичного хірурга Едгара Камінського в Instagram.

Стужук лягла під ніж пластичного хірурга на наступний день після вечірки. Сама блогерка анонсувала операції словами про те, що тепер її "гульки закінчені". Зірка вирішила об'єднати всі процедури "краси" в одну, тому за раз її зробили: пластику кінчика носа, пластику перегородки, верхню блефаропластику повік і встановили нитки для підтяжки нижньої частини очей.

У момент операцій Стужук перебувала під наркозом. Сама блогерка задоволена результатами та вже вирушила додому. Вона стверджує, що пластичні операції поліпшать її зовнішність. Однак фанати з думкою Стужук не згодні.

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Автор: Іван Бойко