Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко сподівається, що вже в березні запрацює Центр протидії російській дезінформації.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це Ткаченко сказав під час онлайн-семінару "Протидія дезінформації: європейські підходи та стандарти".
Міністр розповів про ініціативу створення Центру протидії дезінформації, який, насамперед, буде орієнтований на співпрацю з українськими неурядовими організаціями і протистоятиме російській пропаганді.
"Наразі зараз триває підбір команди і затверджується концепція. Ми сподіваємося, що цей Центр розпочне роботу вже в березні", - заявив Ткаченко.
Він зазначив, що зараз налагоджується контакт з колегами з Латвії у сфері стратегічних комунікацій, а також аналогічними центрами в інших країнах Європейського Союзу, і зокрема, Фінляндії.
Крім того, розпочалася програма координації дій між Мінкультури та Міністерством цифрової трансформації щодо проекту медіаграмотності.
"Рухаючись цими двома напрямами у співпраці з РНБО, Офісом віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції, МЗС, Мінцифри, сподіваємось найближчим часом відповісти на ті виклики, які нам дає, в першу чергу, російська пропаганда. Ми плануємо працювати разом з організаціями з перевірки фактів заради синхронізації дій і створення спільної платформи для того, щоб можна було не тільки виявляти факти фейків та маніпуляцій, але і протидіяти їм за допомогою позитивних українських наративів", - додав Ткаченко.
Також у планах – створити онлайн-музей російської пропаганди.
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