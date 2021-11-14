Вірусне безробіття. Чи допомагає Україні принцип "не щепився – не працюєш"

Не щепилися – не працюєте. Це не звільнення, але зарплата і стаж не нараховуються. У "санкційному" ковідному списку вже за сотню професій. І це ще може бути не кінець. Але почули державу, яка захлинається від чергової хвилі COVID-19, далеко не всі.

З минулого понеділка чиновників та педагогів, які не вакцинувалися проти COVID-19, не пускають працювати. У вівторок з’являтися на роботі без ковід-сертифікатів заборонили й працівникам соціальної сфери та критичної інфраструктури. І, схоже, "санкційні" ковідні списки будуть розширятись. Причому, згідно з розпорядженням Міністерства охорони здоров’я, не врятує навіть дистанційка. А не стосується питання обов’язкової вакцинації лише людей з довідкою про протипоказання.

(НЕ)відсторонені вчителі

Такі жорсткі правила, запроваджені, щоб не заганяти всю країну в тотальний локдаун, призвели до величезної кількості скандалів. ТСН.Тиждень став свідком того, як з візиту поліцейських та з видворення невакцинованої вчительки почався цього четверга урок історій на Кіровоградщині.

"Діти, ось це – представники організованого злочинного угрупування", - заявила вчителька на адресу правоохоронців.

"Стаття 60 Конституції України говорить, що я - громадянка України - явні злочинні накази виконувати не буду. Діти, вчіться юридичній практиці, дивіться", - додала вона.

Але краще б діти цього не бачили, бо прямо в класі ледь не дійшло до фізичного протистояння вчительки та поліцейських.

"Виносьте мене, виносьте! Відстороняйте. Беріть мене силою!", - кричала вчителька.

Поліцію до школи викликала директорка. Адже, попри заборону, нещеплені вчителі - їх тут семеро - продовжували викладати. До того ж - без масок.

"Коли ми зрозуміли, що не можемо домовитися, змушені були викликати поліцію", - розповіла ТСН.Тижню директорка школи Наталія Малишева.

Конфлікт продовжився в коридорі й тривав до вечора. Та врешті скандальну вчительку оштрафували. Тепер 17 тисяч гривень має заплатити за те, що невакцинована викладала. А ще 255 гривень за те, що була без маски. Та вона вважає своє відсторонення незаконним й буде позиватися до суду.

Без шоу в класі, але теж готують позов вчителі ліцею ім. В. Чорновола з Кам’яно-Бродська, що на Житомирщині. Кажуть, що ніхто не має ставити на них експерименти.

"Ніхто не має права без особистої згоди бути підданий медичним експериментам", - розповів ТСН.Тижню вчитель біології Михайло Пилипчук.

Вчителька початкових класів Марія Полянська додає: "Я – за добровільну вакцинацію".

Їх колега Наталія Карпович теж переконана, що "невакциновані не несуть більшої загрози по зараженню інфекційними захворюваннями, ніж ті, хто вакцинувався".

Невакцинованих педагогів у ліцеї ще у понеділок було восьмеро, нині залишилось п'ятеро. Директор ліцею Володимир Гнітецький їхню позиці не підтримує.

"Б’ють на те, що вакцинація необов’язкова. Але ми маємо активне спілкування з дітьми та батьками", - каже він ТСН.Тижню.

Батьки теж не розуміють нещеплених вчителів.

"Я проти того, щоб вчителі не вакцинуються. Вакцина – це надбання науки. Чому зараз не щеплюватися?", - каже ТСН.Тижню мама одного з учнів ліцею Наталія Шкаборо.

Через відсутність ковід-сертифікатів на поточному тижні від роботи відсторонили майже 10 тисяч працівників шкіл. Але це не лише вчителі. Тут і прибиральниці, та навіть шкільні медсестри. Найбільше відсторонених працівників у сфері освіти на Волині, Миколаївщині, Івано-Франківщині та Київщині. Усі зможуть повернутися до роботи лише після щеплення.

Вакцинувалися – (не)працюйте!

Ще одна проблема полягає в тому, що навіть 100% вакцинація педколективу не гарантує, що школа працюватиме очно. Хоча влада це обіцяла, обурюється освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"Місцева влада просто порушує права дітей! Люди повірили, вакцинувалися усі, а школа все одно не працює. Наприклад, Кременчук. Там є школи, в яких люди вакциновані, але школи закритті. Місцева влада вирішила зекономити на опаленні і, користуючись нагодою, просто прикрила школи", - розповідає він ТСН.Тижню.

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Закриті цього тижня були зокрема школи у Чернівцях, Рівному, Дніпрі, Львові та Києві. І якщо очільники чотирьох названих міст передумали й дозволили дітям повернутися за парти відзавтра, то столиця - ні.

"В столичних лікарнях перебувають 85 дітей з ковідом та підозрою на захворювання. Четверо з них знаходяться в реанімації. Такої кількості дітей не було в лікарнях за всі хвилі вірусу. Наступного тижня учні 1-4 класів за парти не сядуть", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Така вибірковість обурює і батьків, і громадських активістів.

"В кіно – можна, в школу – не можна. В метро можна їздити, магазини працюють, ТРЦ працюють, і тільки школи чомусь найбільш небезпечні в нашій країні. По суті, це подвійні стандарти", - розповіла ТСН.Тижню співзасновниця ГО "Смарт освіта" Оксана Макаренко.

Дійсно, поки школи на замку, у столиці відкрили найбільший в Україні та один з найбільших в Європі ТРЦ.

"Школи потрібно закривати останніми і відкривати першими!", - підкреслює освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Прем’єр закликає місцевих чиновників повідкривали школи. Адже невакциновані вчителі й так відсторонені. Те саме заявила й Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Наголосила: дітей серед хворих на ковід - не більше, ніж 8 відсотків.

А ще освітян обурює, що усі постанови щодо обмежень чомусь не зачіпають лікарів. Мовляв, саме вони повинні показати приклад, якщо треба вакцинуватися. Адже нинішня вибірковість професій, які потрапили у список обов’язкових для щеплення, неправильна.

Ковід відступає?

На жаль, з прикладами чи без, Україна наразі в першій трійці у світі за кількістю смертей на добу. Найстрашніші цифри на поточному тижні були у вівторок – 833 смерті. Та й надалі статистика тримається на високих показниках. Лікарі сподіваються, що пік ми пройшли, але це ще далеко не кінець…

Коли швидка привезла до лікарні 23-річну вагітну, сатурація в неї була 70. Пацієнтку одразу довелося підключати до апарата ШВЛ.

"Стан дуже швидко погіршувався. Госпіталізували її вже у важкому стані з вираженою дихальною недостатністю", - розповіла ТСН.Тижню завідувачка реанімаційного відділення лікарні швидкої допомоги Наталія Матолінець.

Цілий тиждень лікарі боролися за життя майбутньої матері, але врятувати її не вдалося.

У цій же лікарні місяць боролися за життя 29-ти річного чоловіка. Але на цьому тижні його все одно забрав ковід.

"Смерть виявилася сильнішою за наші дії", - бідкається Наталія Матолінець.

Померлі не мали щеплення проти COVID-19. Якби пацієнти були вакциновані, недуга б протікала легше і не так стрімко, переконують медики.

"Я вас дуже прошу, просто благаю: бережіть себе і вакцинуйтеся!", - закликає лікарка.

Нещеплених українців вперше з початку вакцинальної кампанії закликав вколотися, аби вберегтися, і президент Володимир Зеленський: "Що об’єднує сьогодні 93% захворілих на ковід в Україні? Усі вони – не вакциновані. Що об’єднувало учора більшість померлих від ковіду в Україні? Усі вони були невакциновані".

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Повний курс вакцинації вже пройшли понад 8,5 мільйонів українців, одну дозу отримали більш ніж 12 мільйонів. На поточному тижні МОЗ почало відкривати пункти щеплення в храмах. Перший запрацював у Києві, на території греко-католицького Патріаршого собору. Зараз тут роблять близько 70 щеплень за добу.

Тим часом карта карантинних зон в Україні змінює кольори. У понеділок почервоніла Волинь. Тож, у Луцьку, де чимало містян тягнули з вакцинацією, вишикувалися черги. Бо тепер в місті без уколу ні в магазин, ні на роботу.

Сплеск смертності від ковіду зафіксували на Черкащині. Регіон з п’ятниці у "червоній" зоні.

На Київщині закрили громадський транспорт для невакцинованих.

А ось на Закарпатті ситуація поліпшується. Область вийшла з "помаранчевого" рівня небезпеки - за всіма показниками відповідає "жовтій" зоні. Також в цьому списку зараз Кіровоградщина та Тернопільщина. Є сподівання, що загалом ситуація в країні вже не погіршуватиметься. За останні 10 днів кількість позитивних ПЛР тестів на COVID-19 зменшилася на 14%. Це означає – на наступному тижні конвеєр з виробництва трун трохи сповільниться.

Оксана Радіонова

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