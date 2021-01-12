Стартував перший етап передачі антисептичних засобів до єврейських громад, обсяг якого становить близько 10 000 літрів.

Про це в офіційному Telegram-каналі повідомила Об'єднана єврейська община України, до складу якої входять 137 єврейських громад та організацій.

Гель отримають як єврейські організації на свої потреби, так і їх підопічні, в тому числі люди з групи ризику, у яких немає можливості купувати якісні антисептичні засоби.

В ОЄОУ відзначили, що гель не сушить руки, допускається до використання навіть в медичних цілях і коштує в Японії понад 330 гривень за літр.

Внесок у боротьбу з пандемією став можливий завдяки тому, що частина японського гуманітарного вантажу була передана в ОЄОУ Міжнародним благодійним фондом Гармонія.

Після завершення першого етапу плануються наступні етапи розподілу допомоги.

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Автор: УНІАН