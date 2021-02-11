Динамо без чемпіонства, а збірна з новим тренером. Прогноз на футбольний 2021 рік для України

Напружена гонитва в УПЛ, хто може стати спадкоємцем Шевченка за кермом збірної та чи буде Зінченко третім українцем в історії, який виграє ЛЧ - прогноз найважливіших футбольних подій цього року від УНІАН.

Футбольний 2021-й обіцяє бути спекотним. І навіть попри те, що вболівальників, на жаль, не пускають на стадіони, ми не засмучуємося і все одно будемо насолоджуватися футбольним святом. Цей рік бика нам принесе великий форум під назвою чемпіонат Європи, йому передуватиме найбільш престижне змагання клубного футболу Ліга чемпіонів, та й Українська прем'єр-ліга вперше за довгий час потішить нас інтригою.

Отож, до вашої уваги перелік прогнозів на 2021-й. А наприкінці року разом звіримося.

1. "Динамо" сильно прогресуватиме, але чемпіонську корону не забере

Станом на цю мить, у киян всього плюс одне очко від найближчого переслідувача - донецького "Шахтаря". Попереду довга дистанція і є всі підозри, що суперники фінішують максимально щільно.

"Динамо" вже зробило серйозний прогрес. 75-річний румунський наставник - справжній дока. Він 8 разів перемагав в УПЛ і готовий це зробити ще раз. Та й почав Мірча свою каденцію в Києві з титулу - Суперкубок України. Досвідчений фахівець згуртував команду, всі почувають себе одною сім'єю. До того ж показові слова лівого захисника команди Миколенка:

"Йому 75, але від нього така енергія. Він може прийняти м'яча, віддати пас. Кайфую від тренувань і роботи з ним".

З іншого боку варто згадати, що в першій половині сезону кияни страждали від нестачі креативу в атаці й нескоординованого пресингу. Проте, під час зимових зборів в цьому напрямку штаб попрацював з гравцями.

Головний біль Луческу - форварди забили 0 голів під час зборів. Це компенсується тим що, вимальовується зіграна зв'язка центрбеків Забарний - Попов. На зборах "ожили" Андрієвський та Лєднєв. Трансферів нових не відбулося - зате люди, які повернулися в основну обійму теж є свого роду підсиленням. Йдеться про Бєсєдіна, Сідклея та Дуелунда.

Проте "Шахтар" - це все ще команда з іншої вагової категорії у порівнянні з "Динамо". Матчі проти мадридського "Реала" показові. У "гірників" є запас потужності та всі передумови для успіху. З лазарету повернувся Ісмаїлі. Коноплянка на зборах згадав, що таке забивати голи. Соломон та Тете грають з мотивацією, аби "продати" себе у європейські топ-клуби. І навіть заміна П'ятову теж виросла - Трубін до ваших послуг.

Гонитва за титул давно не була такою непередбачуваною. Запасаємося попкорном.

Наш прогноз: "Шахтар" в останньому турі гарантує чемпіонство, "Динамо" до кінця буде в гонитві.

2. Одній українській команді під силу вийти до півфіналу Ліги Європи

З огляду на досвід в єврокубках - це буде "Шахтар". Але важливий нюанс: при сприятливому жеребі. А він схоже таким і буде, оскільки "гірники" серед сіяних.

Не подолати 1/16 донеччанам може завадити лише чудо. "Маккабі Тель Авів" - скромна команда, яка навіть у чемпіонаті Ізраїлю не на першій сходинці.

Серед топ-суперників, які є в сітці, варто виділити "Манчестер Юнайтед", "Мілан", "Тоттенхем", "Наполі", "Лестер" та "Арсенал". Перші дві команди сфокусують увагу на внутрішню арену, а решта 4 розглядатимуть Лігу Європи як запасний плацдарм для отримання путівки в Лігу чемпіонів. Безперечно, для всіх учасників цього розіграшу велике щастя, що "Севілья" у плей-офф ЛЧ. Таким чином, у цьому сезоні кубок змінить свого господаря.

При вдалому збігу обставин "Шахтар" може розраховувати на півфінал. А там далі - чому б і не помріяти?

Щодо "Динамо", то кияни чекають на реванш з бельгійським "Брюгге". Команда, де виступає українець Едуард Соболь, зазнала кадрових втрат. Травмувався ключовий захисник Клінтон Мату та опорник Ванакен. До того ж бельгійці продали німецькому "Кельну" свого нападника Деніса Бонавентуре, який відомий українцям за виступами в луганській "Зорі".

В "Динамо" хороші шанси на прохід в 1/8. А далі треба сподіватися на сприятливий жереб.

Наш прогноз: "Шахтар" вийде до стадії 1/2, а "Динамо" - до 1/4.

3. Збірна України досягне 1/8 Євро-2020

Нагадаємо, що у квартеті C "синьо-жовті" поміряються силами з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. Судячи з усього, наш лобовий суперник - Австрія. Саме з ними ми будемо битися за другу позицію в групі.

Австрійців всі схильні недооцінювати, проте ця команда коштує у два рази більше, ніж Україна. Transfermarkt оцінює у 242 мільйони євро нашого суперника, в той час, як вартість України - 109 мільйонів.

Окрім зіркового Давіда Алаби, який за крок від переходу до мадридського "Реалу", Австрія може похизуватися сильними виконавцями: півфіналісти Ліги чемпіонів Марсель Забітцер та Конрад Лаймер, які працюють з молодим талановитим тренером Юліаном Нагельсманном в "Лейпцигу".

А також Флоріан Грілліч, Марко Арнаутовіч, Крістофер Тріммель - це добротні гравці. Переважна більшість австрійців грають у серйозних німецьких клубах Бундесліги, а тому готові до високої інтенсивної гри й до динамічного футболу.

Україна теж серйозно виросла з моменту ганебного перформансу на Євро-2016 у Франції. З того часу Андрій Шевченко та його штаб зробили нашу гру ідентичною та впізнаваною, дуже багато працювали над позиційним футболом та усебічно розвивали команду.

Якщо займемо третє місце - то треба буде сподіватися, що Україна буде в когорті найкращих третіх місць. Адже, два найгірших третіх місця вибувають зі змагань. Але з третього місця дуже висока ймовірність потрапити на когось з Іспанія/Німеччина/Франція/Португалія.

Наш прогноз: Україна займе друге місце в групі, яке виводить у 1/8 на переможця квартету А. Зауважимо, що фаворитом у групі A є збірна Італії.

Бонус: На думку букмекерів, найбільше шансів стати чемпіоном Європи мають Англія та Бельгія.

Щодо Англії, то в них розкішний підбір виконавців. Але згадаймо: збірна "Трьох левів" регулярно ганьбилася на великих форумах ще в часи Скоулза - Лемпарда - Джеррарда. Нині вони мають доволі серйозний склад, але викликає питання робота головного тренера Гарета Саутгейта. У плей-офф ЧС-2018 в Росії Англія отримала легку сітку, але все одно ледь-ледь по пенальті здолала Колумбію і потім Швецію в 1/4. З більш майстерними командами Англія виступила кепсько, зайнявши четверте місце.

А ось у бельгійців вже давно виросло так зване "золоте покоління". Схоже, воно підбирається до свого піку, до найвищої точки розвитку.

Кевін де Брюйне - один з найкращих плеймейкерів планети. Ромелу Лукаку - найдорожчий гравець чемпіонату Італії згідно Transfermarkt. Еден Азар традиційно заліковує травми й зазвичай виходить на пік форми влітку. Тандем центральних захисників Вертонген - Алдервейрелд дійшли разом до фіналу Ліги чемпіонів з "Тоттенхемом". Дріс Мертенс став найкращим бомбардиром в історії "Наполі", обігнавши Марадону. Це покоління зобов'язане "вистрілити" і стати переможцями.

Топ-гравців багато і в інших командах. Але Бельгія може похизуватися сучасним тренером Роберто Мартінесом. 47-річний іспанський фахівець їздив на стажування до самого Марсело Б'єлси. До того ж Мартінес настільки одержимий роботою, що може вдома дивитися футбол на двох екранах одночасно.

На ЧС-2018 в Росії Бельгія стала бронзовим призером, здолавши там Англію.

Наш прогноз: Бельгія стане чемпіоном Європи, а Кевіна де Брюйне номінують на Золотий м'яч.

4. Віталій Миколенко поїде підкорювати Європу.

Перехід Віктора Коваленка до "Аталанти" став ще одним дзвіночком для українських молодих гравців. Коли черговий українець переїздить до топ-чемпіонату - це мотивує інших також виходити з зони комфорту.

Лівий захисник "Динамо" Віталій Миколенко є чи не найпершим кандидатом на від'їзд до топ-чемпіонату. Контракт вихованця киян діє до осені 2025 року, а тому Ігорю Суркісу немає сенсу затягувати так, як це було при трансфері Андрія Ярмоленка у 2017 році. Вже зараз Transfermarkt повісив цінник у 15 мільйонів євро, а це означає, що продати можна навіть за 20-22.

ЗМІ називали "Наполі" та "Інтер" як потенційних покупців. Сам Віталій каже, що бачить себе або в Англії, або Італії. Тому уявити Миколенка у команді Гаттузо чи Конте легко. Ці тренери цінують працелюбних футболістів. 21-річний фуллбек дисциплінований, витривалий і може 90 хвилин "пахати" по флангу. Тим паче захисників з робочою лівою ногою котирують вище.

Особливого визнання заслужив Миколенко в осінньому матчі Ліги чемпіонів проти "Ювентусу". Латераль туринців Федеріко К'єза був вражений своїм суперником і запропонував Віталію обмінятися футболками після першого тайму. Схоже, Серія А пасує українцю якнайкраще.

Щодо Циганкова, то дуже багато залежить від травматичності Віктора. Обдарований вінгер має контракт до 2023 року з "Динамо" і вже зараз за нього можна виручити близько 24 мільйонів євро. ЗМІ сватали 23-річного українця до "Роми". Але головне, щоб Віктора не турбували травми.

Роман Яремчук теж не хоче залишатися у складі бельгійського "Гента". На екс-форварда "Динамо" так само претендує "Рома", яка бачить в ньому заміну Едіну Джеко, а також "Болонья". Захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко теж влітку може змінити клубну прописку. Подейкують, головний тренер "Арсенала" Мікель Артета особисто зацікавлений бачити Матвієнка в лондонському клубі.

Євро-2020 - блискучий майданчик аби гучно заявити про себе. Врешті-решт, Олександр Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" після Євро-2016. Можливо, вже цим літом наших хлопців стане більше в топ-клубах.

Наш прогноз: Миколенко влітку перейде до "Наполі", а Циганков ще рік пробуде в Києві.

5. Зінченко разом з Манчестер Сіті виграє Лігу чемпіонів

Так принаймні вважають букмекери. Але у "містян" дійсно є серйозні аргументи та претензії на перемогу в найпрестижнішому турнірі європейського футболу.

Команда Хосепа Гвардіоли не дуже вдало почала сезон. Здавалося б криза тренерської думки була в іспанського наставника. Ганебна поразка 5:2 "Лестеру" на своєму полі, нічиї з "Лідсом", "Вест Хемом" та "Вест Бромвічем" і ще одна поразка "Тоттенхему" 0:2. Команда жахливо була залежна від свого лідера Де Брюйне, а проблеми в атаці навіть бельгієць замаскувати не зміг.

Проте, Гвардіола зміг дати відповідь на поставлені питання. Він відмовився від нападників, у яких кепська реалізація, та довірився грі з фальшивою дев'яткою. Цю роль блискуче інтерпретує або Де Брюйне, або Фоден (якщо Кевін травмований).

Ілкай Гюндоган переживає найкращий період в кар'єрі. Німець почав підключатися в атаки з глибини і вже забив 9 голів. Його рекорд особистий до цього - 6 м'ячів у сезоні 2018/19. Жоау Канселу став прекрасною знахідкою та опцією на правий фланг і є першим після Де Брюйне за кількістю загострювальних пасів у команді.

Олександр Зінченко блискуче пасує та розуміє філософію Гвардіоли.

А головне, що тепер "Ман Сіті" вперше за довгий час почуває себе надійно в захисті. Португалець Рубен Діаш, який влітку прийшов за 65 мільйонів євро з "Бенфіки", повністю виправдав інвестицію. Його вже фанати охрестили спадкоємцем Венсана Компані, який так само успішно керував партнерами по обороні. За останні 13 матчів у АПЛ "Сіті" пропустив всього три м'ячі. Це з відривом найкращий захист ліги. Загалом, "містяни" вже 14 матчів поспіль перемагають. Це найдовша серія перемог серед топ-5 чемпіонатів.

Так, Гвардіола вже став мемом, коли мова заходить про плей-офф Ліги чемпіонів. За період в "Сіті" Пеп так і не зміг вивести команду бодай до півфіналу. 50-річний іспанець демонстрував у минулі роки "горе з розуму", заплутував своїх підопічних і перемудрював з тактикою саме у матчах плей-офф. Напевно, ліміт помилок вичерпано і з 5-ої спроби Гвардіола зможе принести власникам-шейхам те, заради чого його запрошували - омріяний кубок Ліги чемпіонів.

Хто головні конкуренти англійської команди? "Ліверпуль" зараз в легкому спаді, але все ще залишається грізною командою. "Реал", за чутками, шукає заміну Зінедіну Зідану. "Атлетіко" занадто сконцентрований на внутрішньому чемпіонаті, оскільки є реальна нагода скинути гегемонів. "Челсі" та ПСЖ лише призначили нових тренерів. В "Барселони" складна перебудова, і лише нові вибори президента зможуть принести якісь позитивні зміни.

Вірогідно лише "Баварія" зможе зупинити команду Зінченка. Та й і мюнхенці далеко не безгрішні. "Хоффенхайм" оголив слабкі сторони команди Фліка та забив 4 м'ячі.

Наш прогноз: "Манчестер Сіті" разом з Зінченком виграє Лігу чемпіонів, а Де Брюйне буде головним фаворитом на Золотий м'яч.

6. Україна займе друге місце в групі відбіркового циклу на ЧС-2022 у Катарі

Суперниками "синьо-жовтих" будуть чинний чемпіон світу Франція, Боснія і Герцеговина, Фінляндія та Казахстан. Перший матч буде у Парижі 24 березня, заключний поєдинок 16 листопада на виїзді проти Боснії.

Будемо відвертими: взяти другу сходинку - найбільш оптимальний варіант для наших хлопців. Звісно, у такому випадку доведеться спокушати долю у матчах на виліт, які історично геть невдалі для нас.

Проте питання в іншому: почне наша збірна відбірковий цикл з Шевченко, а завершить...?

Вірогідно, після Євро-2020 Андрій Миколайович піде за новим викликом. Він вже потрапляв на радари до "Челсі", та й інші європейські клуби теж, ймовірно, теж поклали око на легенду українського футболу.

Хто гіпотетично може замінити керманича?

Найліпших кандидатів двоє: Сергій Ребров отримав закордонний досвід, володіє англійською мовою, теж мислить в рамках позиційного футболу та гри першим номером (що особливо важливо, бо необхідно зберегти ту лінію розвитку, яка вже закладена). Для екс-тренера "Динамо" очолити збірну було б хорошим кроком вперед. Але, можливо, у нього будуть пропозиції від західноєвропейських команд.

Мирон Маркевич провів лише 4 матчі на чолі збірної (жодної поразки і нічия з Нідерландами) та свій шанс теж заслужив. Тим паче, в нього є натхнення та бажання повернутися. Так, Маркевичу вже 70, але ейджизм є не більше, ніж упередження та стереотип. Луческу довів зворотнє.

Наш прогноз: Шевченко передасть кермо збірної Маркевичу після Євро-2020.

Артем Будрін

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