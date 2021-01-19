Давид Алаба покине Баварію / фото REUTERS
Мадридський "Реал" влітку підпише контракт із захисником мюнхенської "Баварії" Давидом Алабою.
Про це повідомляє Marca.
За даними джерела, "Реал" вже домовився з 28-річним Алабою про умови контракту. Захисник підпише угоду на чотири роки, за якою зароблятиме близько 11 мільйонів євро на рік.
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Футболіст "Баварії" вже пройшов медогляд спеціально для "вершкових".
Варто відзначити, що влітку Алаба стане вільним агентом, а тому "Реал" зможе підписати його безкоштовно.
Давид Алаба: кар'єра і досягнення
- Алаба в 2008 році приєднався до академії "Баварії", перейшовши з дубля австрійської "Аустрії". З 2010 року він виступає за мюнхенців, за винятком половини сезону в оренді в "Хоффенхаймі" в 2011 році.
- З "Баварією" Алаба двічі виграв Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА, один раз - Клубний чемпіонат світу, дев'ять разів - чемпіонат Німеччини, шість разів - Кубок країни і п'ять разів - Суперкубок.
- У складі збірної Австрії Алаба провів 73 матчі, в яких забив 14 голів.
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