Форвард київського "Динамо" Жерсон Родрігес прокоментував свої враження від Мірчі Луческу, який влітку 2020 року очолив столичний гранд.
Про це стало відомо з інтерв'ю футболіста збірної Люксембурга для офіційного сайту киян.
"Працювати з Луческу? Фантастично. Ви бачите, як ми граємо. Це інша гра, менталітет, ми всі разом. Раніше були по групах, а зараз як одна сім'я. На полі кожен б'ється один за одного", - захоплений роботою тренера гравець.
"Знімаю капелюха перед Луческу, я щасливий і хочу продовжувати працювати з командою. Він виконує великий обсяг роботи для команди і всіх гравців. Для нас це важливо", - додав Жерсон. Також за його словами "Динамо" в цьому сезоні виграє чемпіонат України.
Нагадаємо, що відновити сезон киянам належить 13 лютого матчем УПЛ. А 18 лютого "Динамо" проведе першу зустріч з "Брюгге" в плей-офф Ліги Європи.
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