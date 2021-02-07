Жерсон Родрігес знімає капелюха перед румунським тренером.

Форвард київського "Динамо" Жерсон Родрігес прокоментував свої враження від Мірчі Луческу, який влітку 2020 року очолив столичний гранд.

Про це стало відомо з інтерв'ю футболіста збірної Люксембурга для офіційного сайту киян.

"Працювати з Луческу? Фантастично. Ви бачите, як ми граємо. Це інша гра, менталітет, ми всі разом. Раніше були по групах, а зараз як одна сім'я. На полі кожен б'ється один за одного", - захоплений роботою тренера гравець.

"Знімаю капелюха перед Луческу, я щасливий і хочу продовжувати працювати з командою. Він виконує великий обсяг роботи для команди і всіх гравців. Для нас це важливо", - додав Жерсон. Також за його словами "Динамо" в цьому сезоні виграє чемпіонат України.

Нагадаємо, що відновити сезон киянам належить 13 лютого матчем УПЛ. А 18 лютого "Динамо" проведе першу зустріч з "Брюгге" в плей-офф Ліги Європи.

Читайте такожСуркіс назвав свій найбільш провальний трансфер у Динамо

Читайте також:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем