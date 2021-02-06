Зінедін Зідан попросив журналістів проявити трохи поваги.

Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан різко відповів на запитання журналіста щодо свого майбутнього в мадридському клубі.

Слова Зідана на прес-конференції наводить ESPN.

"Ви серйозно? Мене виганяють кожен день, ви це знаєте", - роздратовано сказав Зідан.

"У минулому сезоні ми виграли чемпіонат. Наступного року, можливо, "Реалу" доведеться зробити якісь зміни. Але в цьому у нас є право на боротьбу. Дозвольте нам боротися", - продовжив француз.

Він також попросив проявити повагу:

"Ми виграли чемпіонат минулого року, а не десять років тому. Проявіть хоч трохи поваги до цього. Ви, журналісти, багато чого говорите. Але ви повинні взяти на себе відповідальність. Скажи мені це в обличчя: "Я хочу, щоб ти пішов". Або: "Ми хочемо, щоб ти пішов". Але ти повинен сказати мені це в обличчя, а не за спиною".

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"В один день я йду, на наступний день я знову в справі, потім ми граємо внічию або програємо, і мене знову виганяють. Кожного разу, коли ми проводимо невдалий матч, мене запитують про це. Я не заслуговую такого звернення. Я трохи злий", - підсумував Зідан, який тільки вийшов з самоізоляції після карантину.

"Реал" Мадрид: результати сезону

У чемпіонаті Іспанії "Реал" займає третє місце, відстаючи від "Атлетіко" на 10 очок (при цьому у "матрацників" ще є матч в запасі), а "Барселоні" поступаючись за різницею забитих і пропущених м'ячів.

У Кубку Іспанії "вершкові" з ганьбою покинули турнір на стадії 1/16 фіналу, програвши клубу з третього дивізіону. У цьому матчі за "Реал" дебютував Андрій Лунін.

У півфіналі Суперкубка Іспанії "Реал" програв "Атлетику", не зумівши продовжити боротьбу за трофей.

У Лізі чемпіонів "Реал" виступав в одній групі з "Шахтарем" і двічі програв "гірникам". "Вершкові "змогли пробитися в плей-офф тільки в останньому турі, обігравши "Боруссію" М. У 1/8 фіналу" Реал "зіграє з "Аталантою".

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Автор: Антон Дудар