Мирон Маркевич заявив, що готовий присвятити себе серйозному проекту.

Колишній головний тренер "Карпат", "Металіста", "Дніпра" і збірної України Мирон Маркевич заявив, що хотів би відновити роботу.

Про це він сказав в інтерв'ю Профутбол Digital на YouTube.

"Я чесно вам скажу, що я чекаю - можливо, хтось щось запропонує. Хотілося б, щоб це було в Україні, тому що хочеться закінчити в Україні. Я готовий до якогось серйозного проекту, я вже скучив по роботі. Якщо Луческу в 75 років працює, то мені сам Бог велів (Маркевичу 1 лютого виповнилося 70 років, - Прим.). Із задоволенням ще попрацював би", - сказав фахівець.

При цьому Маркевич підкреслив, що готовий йти тільки в серйозний проект:

"Це повинна бути команда, яка ставить завдання грати в єврокубках, під ці єврокубки повинні бути футболісти. Коли грав у фіналі єврокубка, коли з "Металістом" нам не вистачило одного кроку до чемпіонства, хочеш такого ж. Але це повинен хтось, так би мовити, психанути і витратити фінанси. Тому що без фінансів це зробити нереально. Який повинен бути бюджет? 30-40 мільйонів доларів - бюджет середніх європейських клубів".

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За словами фахівця, за той час, поки він не тренує, у нього була одна серйозна пропозиція:

"Були переговори з "Галатасараєм". Але у мене трохи інший підхід. Ми не домовилися. Справа була не в фінансах, а в тому, що я був проти того, щоб брати відіграних футболістів. А в Туреччині вони беруть тих, хто вже пограв, досвідчених. У них своя філософія. Тому не домовилися".

Маркевич також відповів на питання про те, чи чекає він запрошення до збірної України, якщо Андрій Шевченко покине свій пост:

"Чекаю, звичайно. Чому я не повинен чекати? Чекаю. Я абсолютно нічого не зіпсую, повірте".

"Шевченка я підтримую, бажаю успіху йому і збірній. Але якщо раптом так трапиться, що він піде, то не можна виключати такий варіант. Якщо така пропозиція буде - я не відмовлюся. Але повторю - Андрій працює добре, у нього хороший штаб, команда прогресує, все йде нормально", - додав Маркевич.

Мирон Маркевич: кар'єра

Мирон Маркевич найбільш відомий за своєю роботою в "Карпатах", "Металісті", "Дніпрі" та збірній України.

З "Карпатами" він вигравав бронзу чемпіонату України і двічі грав у фіналі Кубка України, з "Металістом" - срібні медалі УПЛ і шість разів - бронзові, а з "Дніпром" два рази займав третє місце в УПЛ, а також виходив у фінал Ліги Європи в 2015 році.

Збірну України Маркевич очолював у 2010 році. Під його керівництвом команда здобула три перемоги при одній нічиїй. У серпні тренер пішов у відставку на знак протесту проти рішення ФФУ оштрафувати "Металіст" на 9 очок.

З 2016 року Маркевич очолює Комітет національних збірних УАФ.

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Автор: Антон Дудар