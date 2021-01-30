Анатолій Трубін є найдорожчим воротарем планети у своїй віковій категорії.

Дівчина голкіпера донецького "Шахтаря" Анатолія Трубіна розповіла, який її бойфренд у побуті та як професіонально ставиться до своєї кар'єри.

Про це повідомляють телеканали "Футбол 1/2/3".

На запитання чи правда, що всі воротарі замкнуті в собі люди, подруга Трубіна поспішила спростувати цю тезу.

"Вдома Толя зовсім інший. Він як дитина. Серйозно! Поводиться класно і розкуто, може бігати по дому і стрибати", - розповіла Марина Галаган, дівчина Трубіна.

На запитання чи бачить себе Анатолій основним голкіпером донецького "Шахтаря", його кохана сказала:

"Це його мета. Він мені не говорить, що буде найкращим. Але Толя у себе це в голові тримає, ставить цілі і їх виконує. Я хочу, щоб він був першим номером у "Шахтарі", тому що він цього заслуговує.

"Він тренувався навіть 31 грудня за декілька годин до нового року. А потім 1, 2, 3 січня...", - вражена наполегливістю свого коханого Марина.

У нинішньому сезоні Трубін провів 13 матчів у всіх турнірах та пропустив 15 голів. Зауважимо, що за даними Transfermarkt Анатолій є найдорожчим воротарем планети серед всіх гравців 2001 року народження. Його вартість за даними порталу складає 7 мільйонів євро.

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Також нагадаємо, що Трубін включений до збірної найкращих молодих футболістів року в Лізі чемпіонів за версією УЄФА.

Анатолій Трубін: прогрес у "Шахтарі"

19-річний Трубін є вихованцем "Шахтаря", а за першу команду "гірників" дебютував 26 травня 2019 року в матчі з "Маріуполем".

На даний момент голкіпер провів за "гірників" 21 матч. У сезоні 2020-2021 він став основним воротарем команди.

У п'яти матчах групового етапу Ліги чемпіонів 2020-2021 Трубін тричі зумів зберегти свої ворота сухими. За підсумками матчу з "Реалом" він був включений до символічної збірної тижня в ЛЧ.

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Автор: Будрін Артем