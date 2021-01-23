Андрій Шевченко може стати виконуючим обов'язки головного тренера "синіх".

Керівництво лондонського "Челсі" задумалося про звільнення головного тренера команди Френка Лемпарда.

Про це повідомляє ESPN.

Джерело зазначає, що якщо керівництво вирішить звільнити Лемпарда до закінчення сезону, то замість нього планується призначити виконуючого обов'язки тренера.

На цю роль розглядаються головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який живе в Лондоні, і ізраїльтянин Авраам Грант, який вже тренував "синіх".

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Якщо ж Лемпард буде звільнений влітку, то клуб може запросити Массіміліано Аллегрі, Томаса Тухеля, Ральфа Хазенхюттля або Юліана Нагельсманна.

Відзначимо, що в поточному сезоні "Челсі" займає в АПЛ лише восьме місце. У керівництві "синіх" незадоволені результатами поточного сезону, але визнають заслуги Лемпарда в минулому чемпіонаті, коли "Челсі" увійшов до топ-4. Тому, швидше за все, тренер ще отримає шанс виправити ситуацію в цьому сезоні.

Нагадаємо, Шевченко виступав за "Челсі" з 2006 по 2009 роки.

Андрій Шевченко: кар'єра у збірній України

Андрій Шевченко очолив збірну України в 2016 році. До цього він працював асистентом у штабі Михайла Фоменка.

У відборі на чемпіонат світу-2018 під керівництвом Шевченка збірна України посіла третє місце у відбірковій групі, не зумівши кваліфікуватися на турнір.

Після цього Шевченку вдалося вивести збірну України на Євро-2020, посівши перше місце у відбірковій групі з Португалією.

Крім того, збірна України в 2018 році успішно виступила в Лізі націй, підвищившись в класі з Ліги В в Лігу А. У 2020 році в Лізі А Ліги націй українська збірна не змогла зберегти пропуску лише через технічну поразку за матч зі Швейцарією.

Раніше неодноразово повідомлялося, що після роботи зі збірною України Шевченко може очолити "Мілан". Сам тренер заявив, що хотів би повернутися в італійський клуб в якості тренера.

В УАФ заявили, що варіант з суміщенням роботи в збірній і клубі для Шевченка виключений.

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Автор: Антон Дудар