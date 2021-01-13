Мадридська команда є найкращою в Європі за темпом набору очок.

Мадридський "Атлетіко" кидає виклик "Реалу" та "Барселоні" у боротьбі за титул чемпіона Іспанії.

У перенесеному домашньому матчі 1-го туру Ла Ліги з чинними володарями кубку Ліги Європи "Севільєю" команда Дієго Сімеоне набрала три очки. "Матрасники" перемогли 2:0 завдяки голам Анхеля Корреа та Сауля Ньїгеса.

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Таким чином, "Атлетіко" зміцнив свої позиції на першій сходинці. Столичний гранд має комфортний відрив від переслідувачів, а саме плюс 4 очки від "Реала" і дві гри в запасі.

Також "Атлетіко" є найкращою командою Європи за темпом набору очок серед топ-5 європейських ліг. Згідно даних статистичного порталу fbref, перша п'ятірка команд в компоненті середнього набору очок за гру виглядає наступним чином:

1. "Атлетіко" - 2,56 очка за гру

2. "Мілан" - 2,35 очка за гру

3. "Баварія" - 2,20 очка за гру

4. "Інтер" - 2,18 очка за гру

5. "Манчестер Юнайтед" - 2,12 очка за гру

Нагадаємо, що останній раз "Атлетіко" ставав чемпіонами Іспанії в 2014 році.

Огляд матчу "Атлетіко" - "Севілья" від телеканалу MEGOGO:

Чемпіонат Іспанії: положення команд

Перше місце посідає "Атлетіко". Вони мають 41 очко, найкращу різницю забитих та пропущених м'ячів (31-6), 4 пункти відриву від другого місця і два матчі в запасі.

"Реал" переслідує своїх конкурентів. Чинний чемпіон Іспанії за 18 турів має 37 залікових пунктів і друге місце.

"Барселона" після непереконливого старту надолужує втрачене. Каталонці за 18 матчів набрали 34 очки і одноосібно посідають третю сходинку.

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Автор: Budrin Artem