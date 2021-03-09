Швидкі "вовки" і мобільна "жовта субмарина": хто став суперником українських клубів в Лізі Європи

"Шахтар" зустрінеться зі своїми старими друзями Генріхом Мхітаряном та Пауло Фонсекою, а "Динамо" з "містером Ліга Європи" Унаї Емері - прев'ю до матчів українських клубів в єврокубках від УНІАН

Останній раз, коли дві українські команди одночасно пробивалися до 1/8 Ліги Європи це закінчилося казкою. У 2015 році "Дніпро" дійшов до фіналу і лише у Варшаві в драматичному двобої поступився королеві цього турніру "Севільї", а "Динамо" в тому розіграші спіткнулося об італійську "Фіорентину" у чвертьфіналі.

А ось останній раз, коли одночасно і "Динамо", і "Шахтар" доходили до стадії 1/8 фіналу це завершилося перемогою донецького колективу і завоюванням міжнародного трофея. Це був сезон 2008/09, коли змагання ще носили назву Кубок УЄФА. До слова, на шляху до фіналу в тому році "Шахтар" прибрав київський клуб. Українське класичне тоді було зігране на стадії 1/2 фіналу.

Цьогоріч, обидва наших гранди знову захищають честь та імідж України на євроарені. Від їхнього успіху залежить чи наздожене наша країна в таблиці коефіцієнтів УЄФА Шотландію. Своєю чергою це впливає на те, чи матиме право чемпіон України грати одразу на груповому етапі Ліги чемпіонів. Результати жеребкування складно назвати обнадійливими, проте "Дніпро" у 2015 році теж у фаворити ніхто не записував до пори до часу.

Пропонуємо вам познайомитися ближче з майбутніми суперниками наших флагманів вітчизняного футболу.

"Вільярреал"

Про відому іспанську команду заведено казати коментаторським кліше "міцний середняк". В минулому сезоні керівництво клубу пішло на дивний крок. Принаймні дуже незрозумілий для вболівальників "жовтої субмарини". Президент звільнив Хаві Кальєху - тренера, який врятував "Вільярреал" від вильоту з прем'єр-ліги, зміг поставити стильний футбол та посісти відносно почесне 5-е місце.

З іншого боку, ризик був виправданим, тому що вже була домовленість з новим наставником - Унаї Емері. Цей спеціаліст відомий тим, що тричі поспіль вигравав Лігу Європи та був першим тренером Євгена Коноплянки в його короткій закордонній кар'єрі.

Так, Емері провалювався в усіх столичних клубах. В московському "Спартаку", паризькому ПСЖ та "Арсеналі" з Лондону у нього справи йшли шкереберть. Але він топ-тренер для внутрішнього використання. Працювати зі скромними командами у нього виходить набагато ліпше. Між іншим, коли "Динамо" в Кубку УЄФА вибивало "Валенсію" з тим самим знаменитим дублем Артема Кравця, "кажанів" тренував саме Емері.

"Вільярреал" вже не може виграти 8 матчів поспіль в чемпіонаті Іспанії. А останні два геть програв. Тому "відспівувати" команду Мірчі Луческу, як це роблять провідні експерти, можливо, й не варто.

"Динамо" - це команда, яка потрапила в турнір з Ліги чемпіонів. Її тренує Мірча Луческу, на якого всі рівняються. Це серйозний опонент, у нас буде чудовий двобій", - з великим "респектом" до суперника ставиться Емері.

"Рома"

Столична команда в цьому сезоні має характерне обличчя. У матчах проти команд з топ-9 чемпіонату Італії римляни не здобули жодної перемоги. Зате комфортно розбиваючи андердогів, "Рома" в скарбничці накопичила 50 очок і розташувалася в зоні Ліги чемпіонів. Погодьтеся, це хороше досягнення враховуючи яка щільна й напружена конкуренція в чемпіонаті Італії цьогоріч.

Роботу Пауло Фонсеки схильні недооцінювати, особливо на фоні постійних чуток в ЗМІ про ймовірну відставку португальця. Пауло справляється набагато краще, ніж здається, на перший погляд. Екс-тренер "Шахтаря" приїздив до Італії як соратник ідей Пепа Гвардіоли, розвиваючи свої команди в системі позиційного футболу. Проте, різноманітні обставини, підбір виконавців, віковий склад змусили переглянути Фонсеку свою філософію і тепер "Рома" - чудова контратакувальна команда. Перш за все, "вовки" зараз роблять акцент на швидкі атаки та стрімкий перехід з оборони в напад.

"Екс-гірник" Генріх Мхітарян прекрасно розганяє атаки на вільному просторі, і вже вибив 9+8 за системою гол+пас. Це його робить одним з найкорисніших футболістів ліги. Жордан Верету тримає опорну зону і підключається з глибини другим темпом. Роль латераля якнайкраще розкриває якості Леонардо Спінаццоли, який віддав 4 асисти, двічі забив та регулярно тероризує захист опонента своїми механічними ривками.

Наприклад, за очікуваними голами (метрика хG) тривалий час "Рома" була лідером чемпіонату, створюючи найбільше гольових нагод. Зараз частіше "вовків" генерують гольові моменти лише "Інтер" та "Ювентус". Це хороша тренерська робота, набагато ефективніша, і про це варто говорити частіше, ніж про постійний гамір у пресі, що Фонсеку буцім-то збираються прибрати з клубу.

Схоже, що конфлікт португальця з капітаном команди Едіном Джеко вже позаду і зараз римляни набрали непоганий хід.

Коли ми починали говорити про "Рому", то зазначили, що в них є характерне чітке обличчя, оформлене в зрозумілий стиль команди. А от сказати щось подібне про "Шахтар" складно. Оскар Уайльд, який був принцом парадоксів у світі літератури, написав би за мотивами "гірників" цілу повість. Адже як інакше, ніж словом парадокс описати пригоди донецького клубу в груповому етапі Ліги чемпіонів? Отож, бо й воно. Важко сказати, де справжнє обличчя "Шахтаря": там, де вони героїчно нищать "Реал" і наглухо зачиняють "Інтер" чи там, де повільно стерильно рухають м’яч й допускають осічки з "Агробізнесом" та "Колосом".

В дуелі португальських тренерів у Фонсеки є маленький бонус: він гарно знає з ким матиме справу. А от якими козирями відповість Луїш Каштру - дізнаємося вже незабаром.

Висновки

Хай там що - в цьому сезоні ми вже надивилися на аномалії та сенсації. На думку букмекерів, українські клуби є аутсайдерами свої пар. Проте, коли як не зараз, взяти й здивувати Європу? Парадокси ж мають право на життя. Хіба не так?

Артем Будрін

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